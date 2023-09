﻿Verkehrschaos in Hannovers Altstadt: Autofahrer stehen stundenlang im Stau

Hannover. Hupende Autos, Abgaswolken, Stillstand – immer sonnabends, aber auch unter der Woche staut sich der Verkehr in Hannovers Altstadt. Am Sonnabend, 2. September, sei es besonders schlimm gewesen, sagt Anwohnerin Susanne König. „Die Polizei musste den Verkehr regeln, aber es war kaum etwas zu machen“, erzählt sie. Die Polizei bestätigt, dass es regelmäßig Verkehrsprobleme rund um den Marstall gebe. „Das ist auch an Feier- und Brückentagen so“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner wollen die Belästigungen durch Abgase und Gehupe nicht mehr hinnehmen. „Häufig stehen Autofahrer, die das Parkhaus in der Schmiedestraße verlassen wollen, stundenlang im Stau und kommen einfach nicht raus aus dem Viertel“, sagt eine Bewohnerin des Goldenen Winkels, einer Straße im Quartier rund um die Kreuzkirche. Manche Autofahrer verlören die Nerven, stiegen aus und beschimpften sich, berichtet König.

Baustelle: Die Schmiedestaße wird umgebaut und soll am 21. September fertig sein. © Quelle: Christian Behrens

Verkehrs kann nicht aus Parkhaus abfließen

Die Gründe für den augenscheinlichen Kollaps in der Altstadt sind vielfältig. Viele Umlandbewohner reisen zum Einkaufen und für Veranstaltungen in Hannover noch immer mit dem Auto an und suchen sich Stellplätze in Parkhäusern, unter anderem an der Schmiedestraße. Diese Straße lässt die Stadt derzeit umgestalten. Bauarbeiten behindern den Verkehr dort schon seit vielen Monaten. Staus bilden sich vor allem dann, wenn am frühen Abend Besucher das Parkhaus wieder verlassen. „Dann gibt es kaum ein Fortkommen“, berichtet eine Anwohnerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das liegt daran, dass Autofahrer das Parkhaus und die Altstadt derzeit nur über ein Gewirr von engen Nebenstraße verlassen können – mitten durchs Rotlichtviertel am Steintor. „Das ist für Familien auch nicht so nett, an einschlägigen Etablissements vorbeizufahren“, findet die Bewohnerin des „Goldenen Winkels“. Ein Nadelöhr bildet die Kreuzung Reuterstraße/Goethestraße. Die Ampel dort lässt stets nur wenige Fahrzeuge durch, weil die Stadtbahnen auf der Goethestraße Vorrang haben.

Bezirksrat: Durchlass zur Goethestraße abpollern

Nicht zum ersten Mal versinkt die Altstadt im Verkehrschaos. Auch zur Adventszeit, als ein Teil der Schmiedestraße zwischen Karmarschstraße und Marktkirche wegen des Weihnachtsmarktes gesperrt wurde, stauten sich Autos vor dem Parkhaus. Die Stadt behalf sich damit, die üblicherweise versperrte Verbindung zwischen Georgstraße und Goethestraße in Höhe Bratwurstglöckle zu öffnen, um dadurch den Verkehr schneller abfließen zu lassen. Doch dieser Notbehelf könnte demnächst verbaut sein – im wörtlichen Sinne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn der Bezirksrat Mitte hat kürzlich auf Antrag der Grünen beschlossen, im Zuge der Umgestaltung des Steintorplatzes den Durchlass dauerhaft abzupollern. Die Opposition im Bezirksrat hält das für fatal. „Dann hat die Stadt keine Chance mehr, den Verkehr bei Bedarf abfließen zu lassen“, sagt FDP-Vertreter Wilfried Engelke. Auch CDU-Mann Frank Laske ist sich sicher: „Zur Weihnachtszeit werden wir lange Staus erleben.“

Alles dicht: Regelmäßig staut sich der Verkehr in der Altstadt, etwa hier auf der Knochenhauerstraße. © Quelle: privat

Teil der Schmiedestraße für Autoverkehr sperren?

Nun könnte man einwenden, dass sich die Lage in der Altstadt entspannt, sobald die Bauarbeiten auf der Schmiedestraße abgeschlossen sind. Dem Vernehmen nach soll die umgebaute Straße am Donnerstag, 21. September, festlich eröffnet werden. Im Rathaus wird aber überlegt, den Abschnitt der Straße zwischen Karmarschstraße und Marktkirche nicht nur zur Adventszeit für den Autoverkehr zu sperren, sondern dauerhaft. Das Parkhaus an der Schmiedestraße bliebe dann noch erreichbar, aber Autofahrer müssten sich erneut durchs Rotlichtviertel quälen – und blieben im Stau stecken.

Die Stadtspitze will ihr Konzept für eine weitgehend autofreie Innenstadt demnächst vorstellen.

HAZ