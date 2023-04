﻿Ausweichrouten überlastet: Staus wegen A2-Turbobaustelle bei Hannover

Hannover. Die mehrtägige Turbobaustelle auf der Autobahn 2 zwischen Hannover und Peine führt zu immensen Staus auf den Ausweichstrecken. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen führt am späten Montagnachmittag sowohl auf der A2 selbst, aber auch auf der A7, dem Messeschnellweg und in Burgdorf sowie Sehnde deutliche Verzögerungen auf. Autofahrer brauchen entsprechend Geduld Richtung Berlin.

Allein auf der A2 Richtung Osten reicht der Stau bis zur Anschlussstelle Hannover-Bothfeld. Laut VMZ sollten auf dem Abschnitt bis zum Kreuz Hannover-Ost mindestens zehn Minuten mehr eingeplant werden. Nach dem nötigen Wechsel auf die A7 Richtung Süden geht das Warten allerdings weiter: Zwischen dem Kreuz und Hildesheim-Drispenstedt gibt es zehn Kilometer stockenden Verkehr. Verzögerungen dort: etwa 20 Minuten.

Kilometerlange Staus wegen A2-Baustelle

Die A2 Richtung Berlin zwischen Hannover-Ost und Peine ist seit Freitagabend auf einer Länge von 24 Kilometern voll gesperrt. Dabei werden tatsächlich lediglich drei Kilometer saniert – allerdings im Rund-um-die-Uhr-Verfahren. Auch wenn es aktuell zu massiven Problemen führt, hat es insgesamt deutlich weniger Auswirkungen auf den Verkehr als eine monatelange Baustelle mit einzelnen gesperrten Spuren. Voraussichtlich am Dienstag, 17 Uhr, ist die Strecke wieder frei.

Doch am Montagnachmittag bedeutet es jetzt vor allem eins: Staus. Und nicht nur die A2 und A7 sind überlastet. Laut VMZ staut es sich auch auf der Bundesstraße 188 bei Burgdorf (plus 15 Minuten) und kurz hinter Uetze (plus zehn Minuten). Im Süden wiederum gibt es Stau zwischen der A7-Abfahrt Hannover-Anderten und Ilten (plus sechs Minuten), direkt in Sehnde (plus acht Minuten) und auf der B65 bei Schwicheldt kurz vor Peine (plus zwölf Minuten).