﻿Stefan Fischer übernimmt die Geschäftsführung im Vinzenkrankenhaus Hannover

Stefan Fischer übernimmt die Geschäftsführung der Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH. Er ist seit vielen Jahren Geschäftsführer des St. Bernward Krankenhauses in Hildesheim und seit Mitte 2021 Mitglied des neu geschaffenen Führungskollegiums im Elisabeth Vinzenz Verbund.

Hannover. Wechsel an der Spitze des Vinzenzkrankenhauses: Stefan Fischer übernimmt interimsweise die Geschäftsführung des Vinzenzkrankenhauses Hannover. Er löst damit Karsten Bepler ab, der das Vinzenzkrankenhaus seit 2019 führte und auf eigenen Wunsch verlässt.

Fischer verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen leitenden Funktionen des Gesundheitswesens. Er ist seit vielen Jahren Geschäftsführer des St. Bernward Krankenhauses in Hildesheim und seit Mitte 2021 Mitglied des neu geschaffenen Führungskollegiums im Elisabeth Vinzenz Verbund. Der gebürtige Niedersachse trägt in dieser Funktion regionale Verantwortung für insgesamt vier niedersächsische Krankenhäuser des Elisabeth Vinzenz Verbundes.

Vinzenz: Versorgung im Verbund

„Ich freue mich auf die konstruktive interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit im Vinzenzkrankenhaus“, sagt Fischer. „Zugleich will ich gemeinsam mit der gesamten Führungsmannschaft und allen engagierten Mitarbeitenden die Zuverlässigkeit der medizinischen Versorgung in der Region weiter garantieren können.“

Zwischen dem St. Bernward Krankenhaus Hildesheim und dem Vinzenzkrankenhaus besteht bereits eine Partnerschaft auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Fachbereichen, vom Labor über die Apotheke bis hin zur Kardiologie. Das Vinzenzkrankenhaus ist neben dem St. Bernward Krankenhaus Hildesheim, dem St. Martini Krankenhaus Duderstadt sowie dem St. Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter eine Einrichtung in Trägerschaft des Elisabeth Vinzenz Verbundes.