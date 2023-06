﻿In „Stehaufmännchen*“ zeigt Lisa Gaffron starke Menschen aus Hannover

Hannover. „Viele glauben, das man sich erst von allen negativen Dingen befreien muss, um wirklich glücklich zu werden“, sagt Lisa Gaffron (21), Filmemacherin aus Hannover: „Aber ich denke, dass man glücklich wird, wenn man den Ballast akzeptiert, den man mit sich herumträgt und sich annimmt, wie man ist.“ Die Politikstudentin hat jetzt einen Kurzfilm über das Thema gedreht – am Sonnabend, 17. Juni, ist Premiere.

„Stehaufmännchen*“ heißt der 25-minütige Film, in dem sie fünf Hannoveranerinnen und Hannoveraner mit ihren besonderen Geschichten vorstellt. Geschichten mit Gendersternchen, bei denen die Menschen mit etwas zu kämpfen haben, aber dann doch wieder aufstehen, weitermachen, sich engagieren und sogar die Kraft finden, anderen zu helfen.

Da ist Anastasiia Dushkevych, die sich nicht nur mit der Hautpflege- und Duftfirma „The Nine Space“ eine Existenz aufgebaut hat, sie setzt sich auch als gebürtige Ukrainerin für Flüchtlinge aus ihrer Heimat ein. Justin Kowalski erzählt von den Höhen und Tiefen, aber auch der Kraft, die er aus seinem Engagement bei dem Verein „Blick auf Politik“ zieht. „Elfie und Ignaz“ sind durch ihr gleichnamiges Secondhand- und Vintage-Geschäft in der Nordstadt bekannt, Sonay Hardt alias Elfie engagiert sich außerdem in sozialkulturellen Projekten. Fudge Collective ist ein buntes Künstlerkollektiv, welches Musik und Medien erschafft. Ann-Sophie Schälicke ist Modedesignerin – sie sitzt im Rollstuhl und entwirft barrierefreie Mode für Menschen mit und ohne Behinderung.

„Stehaufmännchen*“: Das Plakat hat Gaffrons Schulfreundin Anna Maria Paul entworfen. © Quelle: Lisa Gaffron

„Woran bist Du in letzter Zeit gewachsen?“ Diese Frage habe sie allen Protagonisten im Film gestellt, erzählt die 21-jährige Regisseurin. „Woran man wächst – das sind positive, aber auch negative Dinge. Und darum dreht sich der Film. Wie gehen wir mit unseren Erfahrungen um, wie prägen sie uns und wie leben wir mit ihnen?“

Corona, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel – all das beschäftigt die Menschen und täglich können sie sich dazu Horrornachrichten ansehen: „Das machen wir ja schon beim Frühstück mit erschreckender Selbstverständlichkeit. Und viele machen dabei einfach zu oder stumpfen ab. Mit dem Film will ich auf die Menschen zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Gaffrons Ziel dabei: Den Menschen als Mensch begegnen und aufzeigen, woher sie ihre Kraft beziehen.

Lisa Gaffrons Vater ist Kameramann

„Wir sind doch alle dabei, ich eingeschlossen, Versionen von uns selbst zu verstecken“, findet die 21-Jährige. Sie wolle in dem Film Menschen die Chance geben, mit ihrer Geschichte ihre Narben zu zeigen, ohne dass ihre Stärke infrage gestellt wird. „Und gleichzeitig sollen sie ihre Stärke zeigen können, ohne dass ihre Narben übersehen werden.“

Schon früh hat Lisa Gaffron die Filmerei für sich entdeckt, ihr Vater war Kameramann. „Schon als Kind habe ich einen Camcorder bekommen und durfte damit spielen. Alle Freunde habe ich vor die Kamera gezerrt“, erinnert sich die Politikstudentin. „Da ich kein Schnittprogramm hatte, habe ich versucht, schon beim Filmen die Anschlüsse passend zu drehen.“ Später konnte sie bei ihrer Freundin Anna Maria Paul, die jetzt auch das Filmplakat gestaltet hat, die Filme auf dem Laptop schneiden. „Da haben wir hauptsächlich witzige Videos gedreht, meist Parodien.“

Premiere an einem ungewöhnlichen Ort: Im Vintageladen „Elfie und Ignaz“ in der Nordstadt zeigt Lisa Gaffron ihren neuen Film. © Quelle: Ilona Hottmann

Mit 15 Jahren entdeckt sie die Welt des Kinos: „Ich fühlte mich oft einsam, die Filme waren mein Zufluchtsort“, sagt sie. Sie jobbt viel, kann sich schließlich eine gute Kamera kaufen. „Damit habe ich meine erste ernstere Geschichte gefilmt. Ich wollte nicht mehr nur ein Spaßhobby haben, sondern zum Nachdenken anregen. “

Für die Filme viele Preise gewonnen

„The art of being fine“ ist ein Film, in dem sie mit Freunden ein Gedicht visualisiert, das sie selbst geschrieben hat. Und schon dieser erste Film gewinnt Preise: „Besonders über die Auszeichnung beim Prague Youth Film Festival habe ich mich gefreut.“ Gaffron gründet das Kulturprojekt „The flying weasel“, das erste Projekt ist „Just a poem“ – das Video zu einem weiteren Gedicht von ihr. Bei den Jugendpolitiktagen in Berlin wird der Kurzfilm prämiert und gezeigt. „Da habe ich gesehen, dass ich mit meiner Kunst Menschen erreichen kann!“

Der Kurzfilm „Bluebird“ ist eine Tanzinterpretation eines Gedichtes von Charles Bukowski, indem es darum geht, seine geheimen Wünsche auszuleben. „Just some music“ zeigt DJ Joël, der den Einmarsch Putins in die Ukraine in einem Song verarbeitet und diesen mitten in der Eilenriede abspielt. „Es ist mehr als Musik, es ist ein Statement“, findet Lisa Gaffron und zieht eine Parallele zu „Stehaufmännchen*“: „Ein Film der leisen Töne, der einen lauten Aufruf hinterlässt: Weitermachen.“

Premiere ist am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr, bei Elfi und Ignaz (Oberstraße 8, Hinterhof). Die Regisseurin und Protagonisten aus dem Film sind anwesend. Eintritt ist frei. Der Film wird anschließend auf Youtube veröffentlicht.

