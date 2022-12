﻿Steintor Hannover: Marokko-Fans feiern Sieg über Portugal mit Pyro und Autokorso

Unzählige Fußballfans haben am Sonnabend in Hannover den überraschenden Sieg von Marokko über Portugal gefeiert. Am Steintor wurden Flaggen geschwenkt, es gab laute Jubelschreie, einen Autokorso und Pyrotechnik. Die Polizei beobachtete die Lage vor Ort.

Hannover. Unzählige Marokkaner und Fans der arabischen Fußballnation haben am Sonnabend am Steintor in Hannover das unerwartete Weiterkommen des Teams bei der WM in Katar gefeiert. Sie jubelten lautstark, schwenkten unter anderem die marokkanische Flagge und fuhren mit einem Autokorso durch die City. Gegen 19:30 Uhr zündeten die Anhänger der Sensationsmannschaft auch Pyrotechnik.

„Es ist aber alles friedlich geblieben“, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Die Beamtinnen und Beamtinnen zeigten Präsenz am Steintor, mussten nach aktuellem Stand aber nicht einschreiten. Passanten in der City berichteten zudem, dass die Menschenmenge den unerwarteten Einzug ins WM-Halbfinale bis in die späten Abendstunden entsprechend feierten.

Sieg über Portugal: Marokko schafft Historisches

Die marokkanische Mannschaft galt als Außenseiter bei der Weltmeisterschaft in Katar. Doch das dürfte sich spätestens seit dem jetzigen 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen den großen Favoriten Portugal mit Weltstar Cristiano Ronaldo erledigt haben. Zuvor stachen die Marokkaner bereits Spanien mit 3:0 im Achtelfinale aus. Das Team um Trainer Walid Regragui ist damit das erste afrikanische Land überhaupt, das bei einer Fußball-Weltmeisterschaft im Halbfinale steht.