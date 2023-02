Nach der Messerattacke an der Reuterstraße am Sonnabend hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger sollen einen Mann lebensgefährlich verletzt haben.

Nach Messerstecherei am Steintor: Polizei fasst zwei Verdächtige

Verbrechen in Hannover

Hannover. Die Polizei hat nach einer Messerstecherei am Steintor am Sonnabendnachmittag zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 30-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Behördenangaben eskalierte an der Reuterstraße gegen 14 Uhr ein Streit zwischen drei Männern. Der 30-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch mehrere Messerstiche. Polizei und Rettungskräfte fanden ihn vor dem Club „Titty Twister“ und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Richter entscheidet über Untersuchungshaft

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern stieß die Polizei auf einen 27-Jährigen und einen 28-Jährigen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Hintergründe zur Messerattacke gegen den 30-Jährigen sind allerdings noch unklar. „Entsprechende Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Hannover dauern an“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover.

Gegen die mutmaßlichen Täter wurden Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Möglicherweise müssen beide in Untersuchungshaft. „Sie sollen noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden“, so Wellhöner.

Erst Ende Dezember war es vor dem Club „Miami Vice“ am Steintor zu einer Schießerei gekommen. © Quelle: Frank Tunnat

Wieder Gewalt am Steintor

Um die Hintergründe zur Messerattacke aufklären zu können, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511)1095555 zu melden. Zeitgleich wurde auf dem nahen Steintorplatz eine Versammlung abgehalten. Zudem zog am frühen Nachmittag der Karnevalsumzug durch die Innenstadt.

Erst in der Nacht zum ersten Weihnachtstag hatte sich der Scholvinstraße, die parallel zur Reuterstraße im beliebten Clubviertel verläuft, eine schwere Auseinandersetzung zugetragen. Gegen drei Uhr fielen mehrere Schüsse. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Der Schütze konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.