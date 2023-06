Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

Ganztagsschulen

Die Nachmittagsbetreuung der Stadt Lehrte (LeNa) soll 2024 auch an der Grundschule Ahlten und der katholischen Grundschule St. Bernward in der Kernstadt eingeführt werden. Damit bieten jetzt auch die letzten beiden Grundschulen im Stadtgebiet LeNa an.