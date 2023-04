Männer verprügeln 26-Jährigen und werfen ihn anschließend von einer Brücke in die Leine

Hannover. Zwei Männer haben einen 26-Jährigen verfolgt, verprügelt und anschließend von einer Brücke in die Leine geworfen. Der junge Mann erlitt bei dem Angriff am Ostermontag, 10. April, schwere Verletzungen. Passanten entdeckten den Verletzten und verständigten die Polizei. Die sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige gegen 1.30 Uhr auf dem Weg zu einem Lokal im Steintorviertel. Dort geriet er – so schilderte es der junge Mann der Polizei später – mit zwei Angestellten in Streit. Daraufhin verfolgten ihn die Männer bis zur Brücke an der Goethestraße. An der Brücke holten die Männer ihn ein, schlugen auf ihn ein und schubsten ihn schließlich von der Goethebrücke in die Leine.

26-Jähriger wird schwer verletzt

„Passanten entdeckten den 26-Jährigen und machten eine vorbeifahrende Funkstreifenwagenbesatzung auf den Verletzten aufmerksam“, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Er wurde durch den Angriff nach Angaben der Sprecherin schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Männer verfolgten den 26-Jährigen bis zur Goethestraße: Dort warfen sie ihn von der Brücke. © Quelle: Manuel Behrens

Die Fahndung nach Tätern aber verlief erfolglos. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Auch der Grund des Streits ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, der Tat oder der Verfolgung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.