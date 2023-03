﻿Hält Hannovers Kanalsystem den zunehmenden Starkregenfällen stand, Frau Gudat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Gudat, seit Anfang des Jahres sind Sie Chefin der Stadtentwässerung. Haben Sie schon einen Blick in einen unterirdischen Kanal geworfen?

Ja, aber noch nicht in meiner Funktion als Leiterin der Stadtentwässerung. Während meiner Ausbildung schaute ich mir einen der großen Kanäle unterhalb des Aegi an. Kürzlich habe ich Kollegen auf dem Saugwagen begleitet, als Bürger eine Störung meldeten. Da war ein Hausanschluss auf einem Privatgrundstück verstopft. Mir ist es wichtig, als neue Betriebsleiterin alle Arbeitsbereiche kennenzulernen..

Hannovers Kanalnetz ist das drittgrößte in Deutschland und hat eine Länge von 2500 Kilometern. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die unterirdischen Tunnel und Rohre in Schuss zu halten. Wie viel ist da zu tun?

„Herausforderung Fachkräftemangel“: Stephanie Gudat, Leiterin der Stadtentwässerung, muss mit 80 vakanten Stellen zurechtkommen. © Quelle: Tobias Wölki

Hannovers Kanäle haben ein durchschnittliches Alter von 56 Jahren, und nur wenige davon sind jünger als 30 Jahre. Das bedeutet: Wir müssen das Netz Stück für Stück sanieren. Manche Kanäle sind undicht oder mit Ablagerungen zugesetzt. Schon allein aus Sicherheitsgründen müssen wir uns kümmern und natürlich, um eine sicheres Fortleiten des Abwassers zu gewährleisten. Auch einige unserer großen Sammler, also die Kanäle mit sehr großen Durchmessern, müssen zum Teil saniert und umgestaltet werden.

Ganze zwei Milliarden Euro sind für die Reparatur des Kanalnetzes vorgesehen.

In der Summe ist auch die Modernisierung der Kläranlage in Herrenhausen enthalten. Allein um die Schlammbehandlung im Klärwerk zu erneuern, die ja gerade läuft, investieren wir rund 180 Millionen Euro. Dazu gehört unter anderem der Neubau der Faultürme.

Können Sie uns kurz erklären, was bei einer „Schlammbehandlung“ passiert? Dürfte wenig mit Kosmetik zu tun haben...

In der Tat. Vereinfacht gesagt, geht es darum, die organischen Rückstände aus dem Klärschlamm abzubauen und den Schlamm einzudicken, also ihm das Wasser zu entziehen. Dabei entsteht Klärgas, das wir nutzen, um Strom zu erzeugen. Drei Viertel unseres Strombedarfs im Klärwerk in Herrenhausen erzeugen wir selbst. Am Ende des Fäulnisprozesses entsteht Faulschlamm. Der wurde früher, also bis 2022, als Dünger in der Landwirtschaft verwendet, heute lassen wir ihn in speziellen Anlagen verbrennen, wobei wiederum Energie erzeugt wird.

Wasserstoff aus dem Klärwerk für Üstra-Busse

Ihr Vorgänger, Matthias Görn, hatte die Idee, grünen Wasserstoff im Klärwerk Herrenhausen zu produzieren. Verfolgen Sie das weiter?

Ja, aber bis es so weit ist, wird es noch etwas dauern. Wir hoffen, Ende des Jahres die erforderlichen Genehmigungen für die Versuchsanlage zu bekommen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre dürfte dann Wasserstoff in Herrenhausen produziert werden. Angedacht ist, dass die Üstra einige ihrer Busse mit unserem Wasserstoff betankt. Weiterhin wollen wir den Sauerstoff, der bei der Herstellung von Wasserstoff abfällt, für die biologischen Prozesse in unserer Kläranlage nutzen.

Großprojekt: Das Klärwerk Herrenhausen wird umfassend erneuert. © Quelle: Archiv

Bleiben wir beim Kanalnetz. Starkregenfälle nehmen aufgrund des Klimawandels deutlich zu. Schafft es Hannovers Kanalsystem, große Wassermengen innerhalb kürzester Zeit aufzunehmen?

Dafür eignet sich das Kanalsystem nur bedingt. Um solch große Wassermengen in so kurzer Zeit aufzunehmen, müssten wir die Kanäle deutlich vergrößern. Das wäre nicht mehr wirtschaftlich, und wir haben den Platz häufig auch gar nicht. Das Ziel muss sein, Rückhalteräume zu schaffen, um Regenwasser aufzufangen und kontrolliert vor Ort zu sammeln oder versickern zu lassen. Derzeit erstellen wir Hinweiskarten, die zeigen, wo das Wasser bei Starkregenfällen hinfließt, wo es sich sammelt und welche Grundstücke gefährdet sind.

Bauen Sie dann Rückhaltebecken im Straßenraum?

Nein, diese Rückhalteflächen müssen auf den Grundstücken, in Grünanlagen oder auch direkt im Kanalsystem entstehen. So können wir etwa Mulden in Parks anlegen.

Konzept für dauerhaften Hochwasserschutz nötig

Die Koordination des Hochwasserschutzes fällt auch in Ihren Bereich. Kürzlich hat die Stadt Karten veröffentlich, die zeigen, was bei einem Hochwasser passiert, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Sieht für Ricklingen und Teile der Südstadt nicht gut aus.

Ja, besonders Ricklingen ist gefährdet. Dort würde das Wasser ziemlich weit in die bebauten Bereiche fließen. Aber auch das Klärwerk in Herrenhausen ist nach diesen neuen Berechnungen überflutet. Wir überlegen uns derzeit sowohl für die betroffenen Gebiete in der Stadt als auch für unsere eigene Anlage Maßnahmen für den temporären Hochwasserschutz: Wo müssen zum Beispiel wie viele Sandsäcke aufgetürmt werden, um die Fluten zurückzuhalten? Langfristig geht es natürlich darum, ein Konzept für einen dauerhaften Hochwasserschutz zu erstellen und zu klären, wo wir Deiche erhöhen und Mauern errichten müssen.

Hochwasserschutz: Die Stadtentwässerung erarbeitet Konzepte für einen dauerhaften Schutz vor extremen Überflutungen. © Quelle: Rainer Dröse

Die Stadtentwässerung gehört zweifellos zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wächst die Gefahr von Hackerangriffen. Sind Sie dafür gewappnet?

Durchaus, und zwar schon vor Ausbruch des Krieges. Wir haben ein zertifiziertes System zur Informationssicherheit etabliert, das regelmäßig von externen Fachleuten überprüft wird. Für unsere Bereiche der kritischen Infrastruktur haben wir ein in sich geschlossenes eigenes Netzwerk errichtet, welches gut nach außen abgeschirmt ist. Ich kann aber nicht mehr in Details gehen.

Das verstehen wir. Worin sehen Sie neben Kanalsanierung und Hochwasserschutz die größte Herausforderung?

Eine große Schwierigkeit ist der Fachkräftemangel. Für die eben beschriebenen Aufgaben brauchen wir neben Geld auch Menschen, die dieses Geld in Projekte umsetzen. Die Stadtentwässerung beschäftigt rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zurzeit sind circa 80 Stellen vakant, vor allem im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Dem müssen wir mit guten Maßnahmen begegnen, gerade auch, weil wir hier ein interessantes Berufsfeld bieten mit vielen spannenden Aufgaben.

Frau Gudat, Leser berichten immer wieder, dass es aus Gullys furchtbar stinkt. Woran liegt das eigentlich?

Dies passiert häufig im Sommer, wenn nicht genug Wasser da ist. Dann bleiben die Feststoffe liegen und beginnen, im Kanal zu verrotten. Dabei kann unter anderem Schwefelwasserstoff entstehen, der für unangenehme Gerüche sorgt. Der Geruch verstärkt sich manchmal noch, wenn es dann regnet und die Feststoffe sich mit dem Wasser vermischen, aufgewirbelt werden und die Gase nach oben entweichen.

Andreas Schinkel