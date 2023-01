﻿„Votum“-Küchenchef Benjamin Gallein: So wurde er zum Sternekoch

Klare Worte vom Sternekoch: In der ARD-Doku „Am Pass“ (21. Januar ab 17 Uhr im SWR) spricht Benjamin Gallein, Küchenchef im „Votum“ über Wertschätzung, Hemmschwellen im Landtag und seinen holprigen Start im Job.

Hannover. „Am Pass“ heißt die Dokuserie der ARD – nach dem Platz in der Küche, an dem die Teller angerichtet werden und das Küchenteam den Speisen den letzten Schliff verpasst. Sechs neue Folgen laufen in der zweiten Staffel, die wieder Sterneköche in ganz Deutschland porträtiert. Am 21. Januar ab 17 Uhr zeigt der SWR (und die ARD-Mediathek rund um die Uhr) das Porträt von Benjamin Gallein, der im „Votum“ am Landtag im vergangenen Jahr aus dem Stand einen Michelin-Stern eroberte.