﻿Steuerzahlerbund kritisiert Grundsteuer-Pläne der Stadt Hannover

Mehreinnahmen: Um die Haushaltslöcher zu stopfen, will die Stadtverwaltung auch die Grundsteuer anheben – das macht auch Neubauten nicht gerade billiger und sorgt für viel Kritik.

Hannover. Die Kritik am geplanten Sparprogramm der Stadt Hannover reißt nicht ab. Nun kritisiert der Bund der Steuerzahler die Grundsteuer-Pläne der Landeshauptstadt.

Zum Hintergrund: Durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise steckt die Stadt Hannover tief in den roten Zahlen. Um mehr Geld in die Kassen zu spülen, will die Stadt den Hebesatz für die Grundsteuer um 100 Punkte auf 700 Prozent anheben. Damit hätte Hannover im bundesweiten Vergleich nach Berlin den zweithöchsten Hebesatz aller Landeshauptstädte. Von der Anhebung verspricht sich die Stadt jährliche Mehreinnahmen von rund 25 Millionen Euro.

Nur Berlin erhebt noch mehr Grundsteuer

Die Grundsteuer für Immobilien weiter zu erhöhen, lehnt der Steuerzahlerbund allerdings ab. „Für die Bürger bedeutet dies, neben den derzeit ohnehin bereits rasant steigenden Energiekosten, eine Erhöhung der Grundsteuerzahllast um knapp 17 Prozent. Wieder einmal geriert sich die öffentliche Hand als Preistreiber im Bereich Wohnen. Im Rathaus weiß man offensichtlich um die Brisanz dieser Maßnahme“, sagt der Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf. Der Stadtverwaltung wirft er Taktiererei vor: „Es ist bezeichnend, dass die beabsichtigte Anhebung des Grundsteuer-B-Hebesatzes trotz ihres enormen Volumens erst kurz nach den Landtagswahlen öffentlich gemacht wurde.“

Zudem sieht Zentgraf eine Gefahr darin, dass die Grundsteuerreform, die für etliche Steuerzahler im Jahr 2025 ohnehin mit einer höheren Zahlungslast einhergehen wird, mit einer zusätzlich wirkenden Abgabenverschärfung in 2024 verknüpft werde. „Die Akzeptanz der Grundsteuerreform leidet, wenn in kurzer Zeitfolge gleich zwei Steuererhöhungen auf private Haushalte und Betriebe einprasseln“, warnt der Chef des niedersächsischen Steuerzahlerbundes.

Sollen nur die Steuerzahler die Haushaltslöcher stopfen?

Auch sei zu befürchten, dass das Sparpaket auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen wird – denn Hauseigentümer können die Kosten an ihre Mieterinnen und Mieter weitergeben.

Allerdings lehnt der Bund der Steuerzahler das Sparprogramm nicht kategorisch ab. „Wir begrüßen die Bemühungen der Landeshauptstadt, die Defizite im städtischen Etat zu begrenzen. In diesen Zeiten sich überlagernder Krisen ist es aus Steuerzahlersicht unerlässlich, dass Verwaltungen den Rotstift ansetzen“, erklärt Zentgraf. Es sei jedoch zu befürchten, dass die Haushaltskonsolidierung am Ende „großteils auf dem Rücken der Steuerzahler ausgetragen“ werde.

Von Britta Lüers