50 Tage müssen die Menschen im Schnitt in Niedersachsen warten, bis sie ihren Einkommensteuerbescheid in den Händen halten. Neun Tage länger als noch 2021. Das hat der Bearbeitungscheck des Steuerzahlerbunds ergeben. Dabei sollte doch mit der Digitalisierung alles schneller gehen.

Hannover. Eigentlich sollte man meinen, dass der Staat ein Interesse an einer funktionierenden Steuerverwaltung hat. Die Zahlen vom Bund der Steuerzahler belegen etwas anderes: Im sogenannten Bearbeitungscheck 2022 haben alle Bundesländer schlechter abgeschnitten als 2021. In Niedersachsen dauerte die durchschnittliche Bearbeitung einer Einkommenssteuererklärung 50 Tage – neun Tage länger als ein Jahr zuvor. Niedersachsen liegt damit im Ländervergleich auf Rang 9. Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sind mit 40 Tagen am schnellsten; Bremen mit 62 Tagen am langsamsten.