﻿Stiftungslauf um den Märchensee: Anmeldung jetzt möglich

Hannover. Beim 7. Hannoverschen Stiftungslauf unter dem Motto „Wir sind dabei! Laufen für den guten Zweck“ am 7. Oktober können die Teilnehmer nicht nur etwas für ihre Gesundheit tun, sondern auch lokale Benefiz-Projekte unterstützen: Die Startgebühr von zehn Euro kommt der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide und der LindenLimmerStiftung zugute. Die Anmeldung erfolgt online mit wenigen Klicks auf stadtteilstiftung.de. Die Läufer treffen sich um 9 Uhr im Stadtteilbauernhof Sahlkamp, Rumpelstilzchenweg 5. Kinder, die nicht mitlaufen, finden hier auch Tiere als Spielgefährten. Der 1,2 Kilometer lange Kurs führt um den Märchensee. Die Aktiven können sich auch Laufpatenschaften suchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht die Geschwindigkeit zählt

Beim Stiftungslauf kommt es nicht in erster Linie darauf an, wie schnell die Läufer sind, sondern darauf, wie viele Runden gelaufen werden. Es ist also egal, ob man spaziert, walkt oder läuft, auch einen Kinderwagen oder den Hund darf man ruhig mitbringen.

Im Vorfeld des Laufs haben einige Unternehmen bereits ihre finanzielle Unterstützung zugesagt, so unter anderem die Immobiliengesellschaft Hanova, die Wohnungsgenossenschaft Vahrenheide-Sahlkamp VASA eG und das Hotel Auszeit in Isernhagen. Auch die Johanniter Unfall-Hilfe, DinyX Digitaldruck & Werbetechnik, die Sparkasse Hannover und die VGH Versicherungen beteiligen sich.

HAZ