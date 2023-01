﻿Stille Post mit OB Onay: Kinder aus der Ukraine feiern Weihnachten in Hannover

Hannover. Wegen des russischen Angriffskrieges müssen viele Ukrainer ihr orthodoxes Weihnachtsfest fernab der Heimat verbringen. Auch in Hannover sind davon Tausende Geflüchtete betroffen. Der Fußballclub Hannover Stars, der sich vor allem um Integration bemüht, hat deshalb am Sonnabend Familien mit Kindern zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen. „Für uns ist das ein Zeichen der Solidarität“, erklärte der Vorsitzende Ezber Hissou.

Rund 25 Kinder aus der Ukraine hat der Klub im vergangenen Jahr aufgenommen. Die eigentlich für den Dezember geplante Weihnachtsfeier habe man ihnen zuliebe extra auf den 7. Januar verschoben, berichtete Hissou. Zu dem Fest im Klubheim des S.V. Odin kamen auch Prominente wie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), 96-Boss Martin Kind und Sønke Burmeister, Geschäftsführer der Lotto-Sport-Stiftung in Niedersachsen.

Kinder aus der Ukraine feiert mit Oberbürgermeister Belit Onay in Hannover Weihnachten. © Quelle: Christian Bohnenkamp

„Freundschaft, die wir in Hannover erleben, macht Hoffnung“

„Die Menschen in Hannover stehen an Ihrer Seite“, versicherte OB Onay den Familien. Er hofft, dass diese „das nächste Weihnachtsfest wieder in Frieden feiern können“. Danach war seine Fremdsprachenkompetenz gefordert. Die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine spielten mit den Promis stille Post. Von den Originalsätzen kam nicht viel auf der anderen Seite der Reihe an. Dafür gab es etwas zu lachen. 96-Chef Kind lud die Familien spontan zum nächsten Heimspiel der „Roten“ am 28. Januar gegen Kaiserslautern ein.

Familienvater Andrij Antonenko dankte für die Hilfsbereitschaft Hannovers. Viele in der Ukraine wüssten aktuell nicht, „ob sie morgen noch leben. Die Freundschaft, die wir hier in Hannover erleben, macht aber Hoffnung“, sagte er.