﻿Stimmrechte für kleine Parteien? Grüne, SPD, CDU wollen Berufung gegen Gerichtsurteil einlegen

Beschluss: Der Rat will Berufung gegen ein Gerichtsurteil einlegen – damit verzögert sich die Entscheidung, ob kleine Parteien in Ausschüssen wieder Stimmrechte bekommen.

Hannover. Dürfen kleine Parteien in Ratsausschüssen bald wieder ein Votum abgeben? Eine Entscheidung über diese Frage ist jetzt vertagt. Der Rat hat kürzlich mit der Mehrheit der großen Parteien – Grüne, SPD, CDU – beschlossen, gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover Berufung einzulegen. Das Gericht gab einer Klage der FDP recht und legte dem Rat nahe, die Stimmen in Ausschüssen neu zu ordnen. Bis sich das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit der Sache beschäftigt, dürften viele Monate vergehen.

Geht es um Aufsichtsratsposten?

Verärgert sind jetzt die kleinen Parteien. Sie werfen Grünen, SPD und CDU „Zeitschinderei“ vor. Die Fraktion „Die Partei/Volt“ argwöhnt, dass es den großen Parteien weniger um Stimmverluste in Ausschüssen, als vielmehr um Posten in Aufsichtsräten gehe. Tatsächlich könnte es passieren, dass Grüne, SPD und CDU Sitze in Aufsichtsräten städtischer Unternehmen an FDP, Linke und AfD abgeben müssen. Die Grünen begründen den Gang in die Berufung damit, Rechtssicherheit haben zu wollen.

Hintergrund ist die Umstellung der Stimmverteilung vom Hare-Niemeyer-Verfahren auf die d’Hondtsche Methode kurz vor der Kommunalwahl 2021. Die Berechnung nach d’Hondt begünstigt größere Parteien.