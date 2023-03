﻿Zurück in Hannover: Poplegende Sting tritt mit „My Songs“ in der ZAG-Arena auf

Rückkehr nach Hannover: Sting tritt Ende des Jahres im Rahmen der „My Songs“-Tour in der ZAG-Arena auf, der Vorverkauf startet am Freitag, 31. März 2023. Letztmals war die Poplegende im Juni 2019 in Niedersachsens Landeshauptstadt zu Gast.

