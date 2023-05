﻿Störung auf der Linie 10 in Hannover-Linden behoben – Stadtbahnen fahren wieder

Kostenfrei bis 19:47 Uhr lesen

Verkehr

Wegen einer Betriebsstörung im Bereich der Baustelle an der Ungerstraße in Linden stauten sich dort am Mittwoch mehrere Stadtbahnen. Die Üstra richtete vorübergehend einen Schienenersatzverkehr ein. Die Störung wurde am Abend behoben.