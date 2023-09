Flammen in Güterzug

„Es war ein riesiges Feuer zu sehen“: So haben Wunstorfer die Brandnacht erlebt

Es herrscht Explosionsgefahr in der Nacht zu Dienstag am Bahngleis in Wunstorf. Ein Güterzug brennt. Rund 60 Anwohner werden spontan aus dem Bett geklingelt – sie müssen ihre Wohnungen verlassen. Wie haben sie die Nacht erlebt?