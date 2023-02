﻿Stopp von Klebe-Protesten: Stadt Hannover verhandelt über Deal mit Letzter Generation

Die Stadt Hannover will die Forderung der Klimaaktivisten nach einem Gesellschaftsrat auf Bundesebene grundsätzlich unterstützen. Dennoch verurteilt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Klebeaktionen auf der Straße und auch die Störungen in der Regionsversammlung. Wie geht es jetzt weiter?

Hannover. Berufspendler können aufatmen – vorerst. Die Klimaaktivisten von der Letzten Generation wollen ihre Protestaktionen auf den Straßen Hannovers am Donnerstag und Freitag aussetzen. Grund sind Verhandlungen mit der Stadt Hannover über einen Deal: Wenn die Stadt die Forderung der Aktivisten nach einem „Gesellschaftsrat“ auf Bundesebene offiziell unterstützt, verzichtet die Letzte Generation auf weitere Protestaktionen in Hannover, und zwar dauerhaft.

Aktivisten sehen Stadt am Zug

„Der Ball liegt jetzt bei der Stadt“, sagt Aktivistin Sonja Manderbach. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kündigt an, einen Brief an die Bundesregierung aufzusetzen und hofft, dass die Aktivisten das Schreiben mittragen. Zugleich verurteilt er die Protestformen. „Das muss ein Ende haben“, sagt er.

Will verhandeln, aber sich nicht treiben lassen: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). © Quelle: Katrin Kutter

Die Aktivisten haben in den vergangenen Tagen nahezu täglich Straßen in Hannover blockiert, indem sie sich mit Sekundenkleber auf den Asphalt hefteten. Zwar war die Polizei rasch zur Stelle, löste den Kleber und entfernte die Demonstranten, doch der Ärger unter Autofahrern wuchs. Einer der Aktivisten wurde angefahren.

Onay lobt konstruktive Gespräche

„Die Protestformen verursachen viel Unmut in der Stadt“, hat auch Oberbürgermeister Onay erkannt. Wichtig sei es daher, das Problem zu lösen und den Protest von der Straße zu holen. Am Dienstagnachmittag lud er Vertreter der Letzten Generation ins Rathaus ein, um zu reden. Kleinster gemeinsamer Nenner sei die Auffassung, dass für den Klimaschutz mehr getan werden müsse, sagt Onay.

Sitzung unterbrochen: Die Letzte Generation hat die Regionsversammlung gestört und Wände besprüht. © Quelle: Frank Tunnat

Aber auch der Idee der Klimaschützer, einen Gesellschaftsrat zu gründen, der auf Bundesebene Maßnahmen zum Klimaschutz entwickelt, kann Onay einiges abgewinnen. Über die Details müsse man aber noch sprechen, da gebe es unterschiedliche Auffassungen, sagt er. „Insgesamt ist das Gespräch mit den Aktivisten sehr konstruktiv verlaufen“, sagt der OB. Da hätten „kluge junge Leute“ vor ihm gesessen.

Störfeuer in der Regionsversammlung ein „No-Go“

Während Onay am Dienstagnachmittag im Rathaus mit den Protestlern plauderte, störten andere Aktivisten nahezu zeitgleich die Regionsversammlung in der Hildesheimer Straße. Sie hielten mitten in der Sitzung Plakate hoch und versuchten, Parolen an die Wand zu sprühen. Die Parallelität der Ereignisse – Verhandlungen im Rathaus, Störfeuer im Regionshaus – stößt bei Onay auf Unverständnis. „Das ist ein No-Go. Solche Proteste müssen ein Ende haben, solange die Verhandlungen laufen“, fordert Hannovers Oberbürgermeister.

Bei der Letzten Generation nimmt man die Kritik achselzuckend zur Kenntnis. „Erst nach den Gesprächen im Rathaus haben wir angekündigt, die Proteste für 48 Stunden auszusetzen“, sagt Aktivistin Manderbach. Zudem wollte man mit den Aktionen im Regionshaus bewirken, dass sich auch Umlandgemeinden der Forderung nach einem Gesellschaftsrat anschließen – so wie die Stadt Hannover. „Wir warten jetzt auf einen offiziellen Appell der Stadtspitze“, sagt Manderbach.

Keine Aktionen am Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Am Donnerstag wollen die Protestler weiterhin pausieren, aber auch am Freitag wird es keine Klebeaktionen geben. „Wir wollen am Jahrestag des Ukraine-Kriegs keine Gedenkveranstaltungen behindern“, sagt Manderbach. Wie es aber nächste Woche weitergeht, werde man sehen.

Im Rathaus will man sich nicht treiben lassen. „Wir lassen uns kein Ultimatum vorschreiben und sind auch nicht erpressbar“, betont Onay.