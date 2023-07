﻿Storchenfamilie bezieht Nest von Waldorfschule in Bothfeld

Hannover. Bei der Waldorfschule Bothfeld hat man ein großes Herz für Tiere. Die Schulgemeinschaft kümmert sich beispielsweise um Esel, zudem gibt es Bienenvölker sowie Enten und Hühner. Weiterer Zuwachs kam nun hinzu: Ein Storchenpaar hat sich auf dem Schulgelände eingenistet und Nachwuchs bekommen. Im April begann die etwa vierwöchige Brutzeit, nun sind die zwei Kleinen bereits sehr rege.

Die Idee zu dem Projekt stammt von Jürgen Weiler, dem Gartenbaulehrer an der Waldorfschule. Dafür ließ er sich von einem Urlaub an der Elbe inspirieren, wo er viele Storchennester beobachtete. Daraufhin nahm er Kontakt zum Nabu auf. „Da gibt es auch einen Weißstorchbeauftragten“, erklärt er. Es stellte sich heraus, dass sich die Umgebung der Schule mit dem Altwarmbüchener Moor gut für die Ansiedlung v on Störchen eignet.

Eltern engagieren sich für Nestbau

Als nun der Plan gefasst war, musste die Finanzierung geklärt werden. Dazu setze Jürgen Weiler einen Aufruf in das schulinterne Mitteilungsblatt „Wochenbothe“. Schon bald erklärten sich mehrere Eltern bereit, das Projekt zu unterstützen. Mit finanzieller und auch tatkräftiger Hilfe wurde der Bau in Angriff genommen. „Ein Vater mit einem Bauunternehmen hat dann ein Loch ausgehoben“, erzählt Weiler. Es sei allerdings schwer gewesen, entsprechende Baupläne zu finden, deshalb habe man sich weitgehend selber Gedanken über die Gestaltung machen müssen. Zum Bauen konnten auch die Werkstatträumlichkeiten der Schule genutzt werden. Im Februar 2021 konnte das Nest dann schließlich aufgestellt werden.

Storchenkinder entdecken die Welt

An Material wurden hauptsächlich ein Baumstamm, Beton für das Fundament und zwei Stahlträger benötigt. Die Kosten für den Nestbau beliefen sich laut Jürgen Weiler auf etwa 500 Euro. Die Konstruktion sei rund sechs Meter hoch, erläutert der gelernte Gärtner. Bereits im vergangenen Jahr hätte sich ein Storch dort niedergelassen, der allerdings zunächst alleine geblieben sei. „Möglich, dass das derselbe Kerl ist wie jetzt“, meint er.

Nun hat sich die Storchenfamilie dort niedergelassen, was jedoch nicht ganz ohne Zwischenfälle ablief: „Das Nest wurde von Krähen attackiert“, schildert Weiler. Das sein aber inzwischen glücklicherweise vorbei. Die Storcheneltern wechseln sich mit der Nahrungssuche ab und sind laut Weiler leicht zu unterscheiden: „Das Weibchen ist am Bein beringt.“ Der Nachwuchs startet mittlerweile seine ersten Flugversuche und wird wohl bald flügge werden. In der momentanen Ferienzeit sehen Teilnehmer eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) und Eltern der Schüler bei den Schultieren nach dem Rechten.

