﻿Stradivarius zieht in Only-Filiale: Spanische Modemarke kommt nach Hannover

Hannover. Ein neues Mode-Geschäft soll im Frühjahr des kommenden Jahres in der Großen Packhofstraße eröffnen. Die spanische Modekette Stradivarius zieht es dort in die Only-Filiale. Das teilt das Immobilienunternehmen Storescouts mit.

Stradivarius ist bislang nicht in Deutschland vertreten. Im Herbst 2023 ist die erste Filiale in einem Einkaufszentrum in Dresden geplant. Hannover soll indes zum ersten „Flagshipstore“ – eine Art Vorzeige-Filiale – werden. Das Geschäft hat eine Verkaufsfläche von mehr als 500 Quadratmetern.

Mode-Gigant bald doppelt vertreten

Stradivarius gehört mit seinen 850 Geschäften in mehr als 60 Ländern zum Mode-Giganten Inditex, einem der größten Textil-Unternehmen der Welt. Zu dessen Marken zählt auch Zara, das direkt gegenüber des künftigen Stradivarius-Ladens seine Filiale hat.

Die Mode von Stradivarius richtet sich vor allem an junge Frauen. Bislang sind die Kleidung und Accessoires der Marke in den Onlineshops von Zalando oder About You zu finden. Wer gerne bei Only kauft, muss darauf in Hannover übrigens nicht verzichten. Die Mode-Marke der Bestseller-Gruppe betreibt eine weitere Filiale in der Ernst-August-Galerie.

