﻿Straftäter in Hannover muss in Haft – nur sieben Wochen nach Freilassung

Die Bundespolizei hat in Hannover einen Mann festgenommen, der eine Geldstrafe wegen Schwarzfahrens nicht beglichen hatte. Nur sieben Wochen nach seiner letzten Freilassung kam er erneut in Haft – er hatte eine weitere Fahrt ohne Fahrschein angetreten.

Hannover. Ein 62-Jähriger muss wieder ins Gefängnis – erst sieben Wochen nach seiner letzten Freilassung. Bundespolizisten holten den Mann am Donnerstagmittag am Hauptbahnhof Hannover aus einem ICE von Hamburg nach München, da er ohne Fahrschein an Bord saß. Beim Überprüfen der Personalien stellte sich heraus, dass der Ertappte eine Geldstrafe von 1800 Euro nicht gezahlt hatte.

Diese stammt aus einer Verurteilung ebenfalls wegen Schwarzfahrens. Da der Wohnungslose die Strafe auch nach der jetzigen Festnahme nicht aufbringen konnte, musste er ersatzweise 150 Tage ins Gefängnis. „Der Mann saß zuletzt bereits für 27 Tage in Haft und wurde erst vor sieben Wochen entlassen“, sagt Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Neue Ermittlungen wegen Schwarzfahrens

Und damit nicht genug: Wie Müller weiter mitteilt, wird auch jetzt wegen der ICE-Fahrt wegen Schwarzfahrens gegen den 62-Jährigen ermittelt.