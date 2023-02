﻿Pro und Contra: Sind die Straßenblockaden der Letzten Generation notwendig oder überzogen?

Hannover. Zweimal haben sich Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation am Dienstag in der Karmarschstraße in Hannovers Innenstadt an den Asphalt geklebt, weil sie von der Politik ein konsequenteres Vorgehen gegen den Klimawandel fordern. Es war nicht die erste Aktion der Demonstranten in Hannover, zuvor hatten sie unter anderem den Verkehr am Deisterkreisel lahmgelegt. Längst nehmen nicht mehr alle Autofahrer die Aktionen gelassen hin, das Aggressionspotenzial ist zuletzt spürbar gewachsen. Und die Ansichten gehen auseinander: Sind die Blockaden der Letzten Generation in dieser Form wirklich nötig? Ein Pro und Contra.

Pro: Brav sein bringt nichts

Leonie Habisch © Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Leonie Habisch

Ich kann es ja verstehen: Wer im Auto unterwegs ist, hat in der Regel einen Termin und fühlt sich durch die Klimaaktivistinnen und -aktivisten gestört. Aber was wurde mit früheren Protesten erreicht, als sich Fahrraddemos brav durch die Innenstadt klingelten? Genau: wenig.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel gab es schon, als die meisten Protestierenden der Letzten Generation noch nicht mal geboren waren. Bei der ersten Weltklimakonferenz 1979 kamen die Teilnehmenden zu dem Schluss, den Gebrauch fossiler Brennstoffe eindämmen zu müssen, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Das war vor 43 Jahren. Seitdem ist die Treibhausgaskonzentration immer weiter angestiegen, und in Ländern wie Somalia fordern die Auswirkungen bereits Todesopfer.

Qualmender Auspuff: „Wissenschaftliche Erkenntnisse seit Jahrzehnten bekannt.“ © Quelle: imago

Das hätten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Laufe der vergangenen 43 Jahre zumindest eindämmen können. Haben sie aber nicht. Und das, obwohl es immer wieder Proteste gab. Petitionen, Sitzblockaden, Demonstrationen, Parteiengründungen, wählen gehen – das alles ist passiert. Die Letzte Generation hat sich selbst an Ministerien festgeklebt. Gebracht hat es zu wenig. Also greifen junge Menschen zu radikaleren Mitteln und stören den Alltag.

Sich darüber zu echauffieren fällt leicht, wenn man bei Hitze die Klimaanlage im SUV aufdrehen kann und die ganz große Eskalation der Klimakatastrophe ohnehin nicht mehr miterleben wird. Den Enkelkindern der Kritikerinnen und Kritiker wird dieser Diskurs aber egal sein. Für sie zählt nur, ob jetzt jemand handelt – egal durch welchen Auslöser.

Contra: Klebe-Aktionen schaden mehr, als sie nützen

Simon Benne © Quelle: Samantha Franson

Von Simon Benne

Ich kann es ja verstehen: Wenn jemand im Bewusstsein agiert, buchstäblich die Welt retten zu müssen, erscheint jeder Kompromiss irgendwann als Verrat. Idealismus hat in der Geschichte oft dazu geführt, dass am Ende der edle Zweck jedes Mittel heiligte. Doch alle, die kleben und kleben lassen, müssen wissen, dass in der Demokratie und im Rechtsstaat die Wahl der Mittel eben nicht egal ist.

Mit welchem Recht maßt sich eine Handvoll Aktivisten an, darüber zu entscheiden, ob Tausende im Stau stehen? Lauter Leute, die ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen und die das Autofahren in der Regel nicht als verzichtbares Hobby sehen, sondern als eine Notwendigkeit.

Ein solches Verhalten ist moralisch dünkelhaft und übergriffig. Auch eine Gruppe, die sich in apokalyptischer Angstlust Letzte Generation nennt – schon der Name kann ja wirklich jede Maßnahme als Notwehr gegen den Weltuntergang legitimieren – darf nicht auf Erpressung setzen.

Demonstrant der Letzten Generation und Sekundenkleber: „Moralisch dünkelhaft und übergriffig.“ © Quelle: Matthias Balk/dpa

Mit illegalen Aktionen schaden die Aktivisten letztlich den eigenen Anliegen. Glauben sie wirklich, dass ausgebremste Autofahrer die Zeit im Stau nutzen, um in aller Achtsamkeit ihren ökologischen Fußabdruck kritisch zu reflektieren? Oder werden sie vor allem jene radikalisierte Minderheit verfluchen, die da ihre politischen Ziele durchdrücken will?

Politik, auch jene für die gute Sache, muss immer ein Feld des Kompromisses sein. Nicht das von Ultimaten und unverhandelbaren Forderungen. Auch wenn es mühsamer und unspektakulärer sein mag: Die Klimaszene muss auf Diskussion und Überzeugung setzen. Nicht auf Nötigung und Sekundenkleber.