Straßenfest in der Nordstadt: Die Glünderstraße feiert mit viel Musik

Nordstadt. Die Nachbarn backen Kuchen und organisieren viele Spiele für die Kinder: Am 2. September läuft in der Glünderstraße in der Nordstadt wieder das inzwischen schon traditionelle Straßenfest. Von 14 bis 22 Uhr treffen sich Anwohner und Gäste zum Klönen und feiern. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Glücksrad, Dosenwerfen und einen Skate-Park, auch ein Clown tritt auf.

Für das Bühnenprogramm mit lokalen Bands haben die Organisatoren zum ersten Mal Geld über eine Crowdfunding-Kampagne eingesammelt. „Wir freuen uns sehr, dass wir das Straßenfest so trotz deutlich gestiegener Kosten veranstalten können, und bedanken uns bei Nachbarn und Unterstützern”, sagt Lasse Jaspers. 2013 haben die Ehrenamtlichen das Fest zum ersten Mal seit den Neunzigerjahren wieder organisiert.

Besonders bei Kindern kommt die Band „Egon und die Treckerfahrer“ meist gut an. Gemeinsam mit dem hannoverschen Multi-Instrumentalisten John Winston Berta tritt TrustinOne auf, Sänger der Akustik-Pop-Band Liedfett aus Hamburg. Ebenfalls zu hören und sehen sind The Derrix mit Blues-Rock, The Ability to swing, eine Swing-, Jazz- und Blues-Combo mit Musikern aus der Glünderstraße sowie Cosmic Tribe (Neo-Hippie-Space-Rock) und die Königliche Braut mit Polka.

