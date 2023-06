﻿Linden flaniert und tanzt beim blauen Wunder

Linden-Mitte. Am Wochenende war nicht nur der Himmel in Linden blau – bei bestem Wetter waren viele Bereiche des Stadtteils in der gleichen Farbe verkleidet. An zwei Tagen fand hier bis jeweils 21 Uhr das „Blaue Wunder – Lindener Butjerfest“ statt. Dabei ging es schlicht darum, durch Linden zu spazieren, entlang der vielen Stände und Geschäfte – und begleitet von munterer Livemusik. Und das alles unter dem Motto „blau“.

Über den Straßen hängen blaue Wimpel und auch die anliegenden Geschäfte und Restaurants nehmen sich das Motto zu Herzen. Das Modegeschäft „Salon“ am Lindener Marktplatz präsentiert in seinen Schaufenstern Puppen in blauer Kleidung. Auch vor dem Eingang der Boutique finden Passanten fast ausschließlich Jacken und Hosen im gleichen Farbton. „Für uns ist die Stimmung nochmal eine ganz andere. Wir sind sehr happy“, sagt Inhaberin Miriam Bremer. Normalerweise würde ihr Geschäft bereits um 16 Uhr schließen, doch heute habe es bis 21 Uhr geöffnet.

Das blaue Wunder 2023 auf dem Küchengarten: Besucherinnen vor dem „Salon“ am Lindener Markt. © Quelle: Thore Kessal

Auf den Straßen sind viele Menschen unterwegs, besonders vor den Läden und Getränkeständen stehen mitunter große Gruppen. Doch am meisten los ist auf dem Küchengartenplatz, der mit dem Lindener Marktplatz einen der beiden Hauptstandorte des „Blauen Wunders“ darstellt. Hier spielen Musiker und Bands, präsentiert vom Club Béi Chéz Heinz, auf einer Bühne. Als die Band „Beatbar“ die Straßen mit lauter Popmusik beschallt, wippen viele Zuschauer gemütlich mit oder lauschen auf den aufgestellten Bänken, ausgestattet mit Bier und Aperol Spritz. Später, gegen 20 Uhr, ist der Küchengarten prall gefüllt und niemand kann mehr stillstehen. Denn auf der Bühne gibt die SpVgg Linden-Nord ihre „Tanzmusik nostalgique“.

„Tanzmusik nostalgique“: Die SpVgg Linden-Nord auf dem Küchengartenplatz. © Quelle: Simone Gollek

Auch auf dem Lindener Marktplatz ist es laut. Hier präsentieren die „GoDotS“ ihre rockigen Songs. Zwei der vielen Schaulustigen vor der Bühne sind Wolfgang und Susanne Höfling. Sie haben gar nicht gewusst, dass hier eine weitere Bühne steht, sagen sie. „Es ist ein bisschen zerrissen, man kann schwer erkennen, dass es ein zusammenhängendes Fest ist“, sagt Wolfgang Höfling mit Blick auf die beiden ein paar Straßen voneinander getrennten Hauptstandorte. Grundsätzlich sei es aber immer gut, wenn in Linden was los ist.

Verantwortlich dafür ist der Verein Lebendiges Linden e.V. in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinschaften Aktion Limmerstraße und Lindengut. Sie sorgen mit der Organisation der Veranstaltung dafür, dass hier jeder Besucher sein entspanntes blaues Wunder erleben darf.

