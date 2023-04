﻿Magazin Asphalt ist jetzt Erdmännchen-Pate

Umwelt

Eine Bergungsfirma und das Schifffahrtsamt haben am Mittwoch E-Roller aus dem Mittellandkanal an der Vahrenwalder Straße geborgen. Rollervermieter Voi will die Kosten auf die Täter umlegen. Hannovers OB Belit Onay will dem Beispiel aus Paris nicht folgen – in Frankreichs Hauptstadt sollen Miet-Roller gänzlich verboten werden.