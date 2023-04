﻿Straßensperrungen, höhere Parkgebühren, Wegfall von Stellplätzen: Das kommt auf Hannovers Autofahrer zu

Parken nicht mehr kostenlos: Wie hier im Nikolaiviertel will die Stadt in vielen anderen Stadtteilen Anwohnerparkzonen einrichten.

Hannover. Etliche Straßen in der Innenstadt sind für Autos gesperrt, Stellplätze in der City gibt es fast nur noch in Parkhäusern, und in vielen Vierteln ist kein Parkplatz mehr kostenlos. So soll die Zukunft des Autoverkehrs in Hannovers aussehen, folgt man den Plänen von Stadt und Region sowie den Ideen von Grünen und SPD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt- und Regionsführung wollen die Verkehrswende vorantreiben, mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger schaffen sowie den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das bedeutet zwangsläufig: Autos werden zurückgedrängt – und Fahrer zur Kasse gebeten.

Ziel: Autoverkehr in der Region Hannover halbieren

Das Ziel gibt der sogenannte Verkehrsentwicklungsplan 2035+ vor, den die SPD-geführte Regionsverwaltung jüngst veröffentlicht hat: Der Autoverkehr, der zurzeit 35 Prozent des Gesamtverkehrsaufkommens in der Region Hannover ausmacht, soll sich bis 2035 halbieren. Um das zu erreichen, sollen Radwege, Bus- und Stadtbahnlinien ausgebaut werden. Mehr Menschen sollen das Auto stehenlassen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Straßen in Hannovers Innenstadt werden gesperrt

Zugleich wird Autofahren unattraktiver, weil mit dem Auto nicht mehr alle Ziele in Hannovers Innenstadt erreichbar sind. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will die City weitgehend autofrei gestalten und viele Straßen für den Autoverkehr sperren, etwa Prinzenstraße, Georgstraße und Köbelinger Markt. Zudem wird Autofahren in Hannover teurer, weil es künftig kaum noch kostenlosen Parkraum geben soll. „Parkraumbewirtschaftung ist das Herzstück der Verkehrswende“, sagt Julia Stock, Verkehrsexpertin der Grünen-Ratsfraktion.

Für Autos tabu: Die Georgstraße soll künftig für den Autoverkehr gesperrt werden. © Quelle: Stadt Hannover

Parkgebühren in der City steigen – und Stellplätze sollen mittelfristig entfallen

In der City sollen Parkgebühren kräftig steigen, nicht so sehr aus umweltpolitischen Gründen, sondern weil die Stadt höhere Einnahmen generieren will. So sieht es das Haushaltskonsolidierungskonzept vor. Wie hoch der Gebührenanstieg ausfällt, ist noch nicht ausgemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mittelfristig sollen möglichst viele Parkplätze entlang der Innenstadt-Straßen „umgewidmet“ werden, wie es im Verkehrsentwicklungsplan heißt, also nicht mehr als Stellplätze für Autos zur Verfügung stehen, sondern als Flächen für Fahrräder, Bänke, Grünanlagen und Gastronomien. Autofahrer, die dennoch in die City wollen, sollen ihre Fahrzeuge in Parkhäusern abstellen. Letztere bleiben anfahrbar, versichert Onay stets.

Zur Kasse, bitte: Parkgebühren in der Innenstadt sollen steigen. © Quelle: Dana Pollok

Wie viele Parkplätze in der Innenstadt am Ende weichen müssen, darüber sind sich SPD und Grüne im Rat nicht ganz einig. Die Grünen meinen: Alle bis auf wenige Ausnahmen, etwa für Behinderte. SPD-Fraktionschef Lars Kelich sagt: „Es muss immer die Möglichkeit geben, für eine halbe Stunde in der City an der Straße zu parken.“ Vor allem für ältere Menschen sei das wichtig. Zudem gibt Kelich zu bedenken, dass der Stadt Einnahmen in Millionenhöhe bei den Parkgebühren verloren gehen, wenn ein Großteil der Stellplätze entlang der City-Straßen verschwindet.

Anwohnerparkzonen ausweiten

Auch in innenstadtnahen Vierteln wie Südstadt, List, Oststadt, Zoo, Nordstadt, Vahrenwald, sowie Linden und Calenberger Neustadt müssen Bewohner künftig dafür bezahlen, ihre Fahrzeuge an den Straßenrand zu stellen. Die Stadt will in diesen Vierteln Anwohnerparkzonen schaffen, wie unter anderem aus dem sogenannten Luftreinhalteplan der Stadt hervorgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne und SPD im Rat wünschen sich eine Preisstaffel: Je größer und schwerer das Fahrzeug, desto mehr sollen Bewohner zahlen. In einem grün-roten Antrag haben die Fraktionen eine Skala von 30,70 Euro jährlich für einen Kleinwagen bis 350 Euro jährlich für ein Wohnmobil ins Gespräch gebracht. Inzwischen rücken zumindest die Grünen von dem Vorschlag ab. „Der Einstiegspreis von 30,70 Euro ist viel zu niedrig“, meint Grünen-Ratsfrau Stock. Welche Preise die Stadt am Ende festlegt, ist noch unklar.

Grüne: Parkautomaten mit Monats- und Jahrestickets statt Bewohnerparkzonen

Auch bei den Anwohnerparkzonen haben SPD und Grüne im Detail unterschiedliche Ansichten. „Dem Einrichten von neuen Parkzonen, müssen auch die Bezirksräte zustimmen“, betont Kelich. Um Diskussionen mit Anwohnern in Bezirksratssitzungen komme man nicht herum. Die Grünen wollen zeitraubende Debatten vermeiden und schlagen einen anderen Weg vor. „Wir könnten auf Anwohnerparkzonen verzichten und einfach Parkautomaten in den Straßen aufstellen“, sagt Grünen-Verkehrsexpertin Stock. Dort könnten sich Anwohner günstige Monats- oder Jahrestickets ziehen. „Der Vorteil liegt darin, dass alle – Anwohner wie Besucher – gleich behandelt werden“, sagt Stock.

Schmalere Fahrbahnen: Der Verkehrsplan der Region plädiert für eine Umgestaltung des Cityrings. © Quelle: Christian Behrens

Cityring soll schmaler werden

Der Straßen rund um die Innenstadt sollen schmaler werden. Der Verkehrsentwicklungsplan der Region hält eine „Umgestaltung des überdimensionierten Cityrings“ für erforderlich. Für die SPD ist das aber Zukunftsmusik. „Darüber können wir erst nachdenken, wenn alle Schnellwege saniert sind und genügend Verkehr aufnehmen können“, sagt Kelich. Wie wichtig der Cityring noch ist, um den Autoverkehr zu bewältigen, zeige sich aktuell an einer Baustelle auf dem Friederikenplatz. „Der Verkehr staut sich dadurch auf dem gesamten Friedrichswall“, sagt Kelich. Zudem seien die Kosten für den Umbau des Cityrings von geschätzt 80 bis 120 Millionen Euro nicht zu unterschätzen.