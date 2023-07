﻿Straßenstrich Hannover: Das sagt die Polizeipräsidentin zur Verlegung

Kostenfrei bis 12:24 Uhr lesen

Gefangenenlager sind Thema

So hat der Zweite Weltkrieg auch Uetze und Umgebung gezeichnet

Der Zweite Weltkrieg hat diverse Spuren in der heutigen Gemeinde Uetze hinterlassen. Während die Nazis Zwangsarbeiter für das Bergwerk in Riedel-Hänigsen einpferchten, haben die Alliierten später ein Kriegsgefangenenlager für deutsche Soldaten in Uetze errichtet. Das ist Thema beim Heimatbund.