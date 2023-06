﻿Käuflicher Sex: So läuft es auf Hannovers Straßenstrich

Hannover. Es ist kurz nach 20 Uhr. Auf dem Straßenstrich in Hannovers City erwacht langsam das Leben. Nach und nach nehmen die Prostituierten ihre Positionen ein. Zwischen der Herschelstraße, Andreaestraße und Mehlstraße sind die Standplätze fest vergeben. Jede Sexarbeiterin hat ihr eigenes Revier. Eine brünette, zierliche Bulgarin (37), die sich Lilly nennt, ist an diesem Abend die erste, die sich an der Herschelstraße Freiern anbietet. Mit Einbruch der Dunkelheit nimmt der Verkehr auf den Straßenstrich spürbar zu: Mehr Autos und mehr Motorräder bedeuten für Lilly und ihre Kolleginnen größere Chancen, in dieser Nacht den einen oder anderen Kunden zu machen – und Geld zu verdienen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Straßenstrich gibt es Spielregeln. Die einen, die die Polizei macht, sind in der Sperrbezirksverordnung festgeschrieben. Sie erlaubt, dass die Prostituierten täglich von 20 bis 6 Uhr auf dem Straßenstrich arbeiten dürfen. Zurzeit ist es den Damen noch gestattet, auf der Herschelstraße (zwischen Celler Straße und Brüderstraße), der Andreaestraße und der Mehlstraße anzuschaffen. Das soll sich aber ändern.

Kollegin übernimmt Revier

Die anderen Spielregeln machen die Sexarbeiterinnen selbst, erzählt Angelina (44) – auch sie heißt eigentlich anders. Dazu gehört es auch, dass es feste Plätze gibt, an denen die Frauen auf Kundschaft warten. Angelina, ebenfalls aus Bulgarien, steht an der Andreaestraße vor dem Eingang zur Parkgarage. „Hier bin ich seit einigen Monaten. Vorher habe ich da gearbeitet“, sagt sie und zeigt auf die schräg gegenüber liegende Ecke an der Mehlstraße. Das alte Revier hat inzwischen eine Kollegin (43) und Landsfrau übernommen, deren Arbeitsname Tatjana ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prostitution: Kurz nach 20 Uhr erwacht das Leben auf Hannovers Straßenstrich (auf dem Bild die Andreaestraße). Laut Sperrbezirksverordnung dürfen sich die Sexarbeiterinnen in der Öffentlichkeit täglich bis 6 Uhr anbieten. © Quelle: Frank Tunnat

Angelina spricht gut Deutsch – und ist sehr auskunftsfreudig. Sie und Tatjana waren nicht immer Prostituierte. „Wir haben als Zimmermädchen in Hotels gearbeitet.“ Seit ihnen dort gekündigt wurde, schaffen sie auf dem Straßenstrich an. „Wir machen das für unsere Kinder“, erklärt die 44-Jährige. Beide sind dreifache Mütter.

Während die Autos mit potenziellen Freiern im Schritttempo vorbeifahren und der Fahrer eines auffälligen Motorrads mit Hildesheimer Kennzeichen die – gefühlt – 20. Runde auf dem Straßenstrich dreht, spricht Angelina über eine weitere Regel: die Preise. Die Dienstleistungen, die sie und ihre Kolleginnen anbieten, „kosten alle dasselbe“, versichert sie.

Lesen Sie auch

Gängige Sexpraktiken gibt es 20 Minuten für 50 Euro. Wer länger und Ausgefalleneres will, zahlt logischerweise mehr. Wenn Angelina zu ihren Freiern ins Auto steigt, fährt sie mit den Männern in ein Sex-Kino im Steintor oder in ein Hotel am Weidendamm: „Das Zimmer muss auch er bezahlen“, betont sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sneaker statt High Heels

Wer meint, Sexarbeiterinnen auf dem Straßenstrich fallen schon wegen ihrer Outfits auf, der irrt. Zumindest an diesem Abend. High Heels, spärliche Kleidung und viel Make-up – so sieht keine der Prostituierten aus. Der Look von Angelina erinnert eher an Freizeit: Sie trägt Bluse, schwarze Leggings mit Shorts drüber, Marken-Turnschuhe und eine Handtasche crossbody. Ihre Kolleginnen Melissa (20), ebenfalls aus Bulgarien, und Alma (29) aus Rumänien mögen es auch bequem. Die Damen haben keine hohen Stöckelschuhe an, sondern tragen Sneaker. „Das ist viel besser“, findet Alma: „Außerdem kriegt man sonst kalte Füße, wenn man lange steht.“

Das ist der Straßenstrich in Hannover In Hannover gibt es nach Angaben von Phoenix, der Fachberatungsstelle für Sexarbeitende, einen festen Stamm von Frauen, die auf dem Straßenstrich ihre Dienste anbieten. Dabei handelt es sich überwiegend um bulgarische, rumänische und einige deutsche Frauen. Das bestätigen laut Verwaltung auch Beratungsgespräche der Stadt mit Prostituierten. Die Sexarbeitenden auf dem Straßenstrich arbeiten – so Phoenix – zum Teil seit vielen Jahren in Hannover, haben ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Viele sind nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet und reichen regelmäßig Steuererklärungen ein. Es gebe auch Frauen, die sich je nach Lebensumständen für verschiedene Arbeitsorte entschieden: verschiedene Städte, aber auch verschiedene Orte für Sexarbeit, wie Wohnungen, Bordelle, Clubs, Lovemobile. Im Bereich der Polizeidirektion Hannover ist 2022 laut Polizeistatistik die Zahl der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und des Ausbeutens von Prostituierten zwischen 2018 und 2022 von einer auf neun angestiegen. Drei Fällen von Zuhälterei 2018 stehen sieben 2022 gegenüber. „Phoenix“ beschreibt auch gewaltvolle Übergriffe von Freiern. Die Frauen hätten auf dem jetzigen, innerstädtischen Straßenstrich ein hohes Sicherheitsempfinden, auch weil ein Polizeirevier in der Nähe sei.

Elffache Oma wartet auf Kundschaft

Apropos lange stehen: Während Lilly von der Herschelstraße gerade in das Auto eines Freiers steigt, der diskret an der Brüderstraße in seinem silberfarbenen Wagen wartet, hält Antonella (46) die Stellung. „Ich arbeite seit 20 Jahren hier. Immer auf der Herschelstraße“, berichtet die vierfache Mutter und elffache Oma. Sie wartet an diesem Abend immer noch auf Kundschaft.

„Manchmal hat man mehrere Nächte keinen Freier. Manchmal zwei, drei oder vier“, sagt die Bulgarin. Woanders als auf dem Straßenstrich arbeiten könne sie nicht: Die 46-Jährige ist Analphabetin, hat nichts gelernt. Woanders als in der Herschelstraße arbeiten, will sie aber auch gar nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herschelstraße: Es ist geplant, den Straßenstrich zu verlegen. Demnach dürften die Prostituierten nur noch zwischen der Kurt-Schumacher-Straße (hinter den Parkplätzen der Polizei) und der Einfahrt zur Parkgarage der Ernst-August-Galerie ihre Dienste anbieten. © Quelle: Frank Tunnat

Deshalb blickt Antonella bereits sorgenvoll auf die Planungen, den Straßenstrich zu verlegen und zu verkleinern. Grund dafür ist ein neues Wohn- und Geschäftsquartier mit Gastronomie und einer Kita, das auf dem Gelände des ehemaligen Postscheckamts an der Ecke Celler Straße, Herschelstraße, Brüderstraße und Goseriede entsteht. Unweigerlich müssten sich mehr Damen auf einem geschrumpften Straßenstrich ein kleineres Revier teilen. Die 46-Jährige befürchtet „viele Probleme, Ärger und Streit mit anderen Frauen“. Ähnliches prophezeit auch Angelina von der Andreaestraße: „Es gibt wahrscheinlich Stress mit anderen Mädchen.“

Neues Quartier: Kein Termin für Fertigstellung

Die gute Nachricht ist, dass der Abriss des alten Postscheckamts immer noch im Gange ist und es bislang keinen Fertigstellungstermin für das Bauprojekt gibt. Und bis dahin gelten noch die alten Spielregeln auf dem Straßenstrich in Hannover.

HAZ