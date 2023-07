„Man heizt nicht über die Autobahn – man cruist“: Anna Kuczora hat einen mehr als 50 Jahre alten Chevy restauriert. Die Leidenschaft für amerikanische Oldtimer teilt sie mit Tausenden Menschen – am 22. und 23. Juli organisiert sie die „Street Mag Show“ auf dem Schützenplatz.

Hannover. Natürlich kann sich Anna Kurczora (38) daran erinnern, was sie sich als Kind zum ersten Weihnachtsfest, das sie bewusst erlebt hat, gewünscht hat. „Ein ferngesteuertes Auto. Ich war nicht so der Puppentyp.“ In ihrem Leben spielen Motoren immer noch eine wichtige Rolle – am 22. und 23. Juli organisiert sie wieder die „Street Mag Show“ auf Hannovers Schützenplatz, ein Spektakel für Fans amerikanischer Oldtimer.