﻿Streifenwagen im Einsatz kollidiert mit VW: Drei Verletzte in Hannover

Die Besatzung eines Streifenwagens ist in Hannover auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem Auto kollidiert. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen verletzt. Jetzt wird sowohl gegen den Beamten am Steuer als auch gegen die VW-Fahrerin ermittelt.

Hannover. Drei Menschen haben am Dienstagabend in Hannover bei einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem VW Up Verletzungen erlitten. Die Kollision ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Straße Am Lindener Hafen in Höhe der Alfred-Wilm-Straße (Limmer). Nach Behördenangaben war das Polizeiauto mit Blaulicht sowie Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz und wollte den Kleinwagen deshalb überholen.

„Die 43-jährige VW-Fahrerin bog genau in dem Moment nach links ab“, sagt Marcus Schmieder, Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Nachdem beide Fahrzeuge kollidierten, kam der Streifenwagen nach links ab und prallte gegen einen Baum. Am Steuer des Polizeiautos saß ein 27-jähriger Beamter, neben ihm eine 34 Jahre alte Kollegin. Den Kleinwagen lenkte eine 43-jährige Frau. Schmieder: „Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.“

Ermittlungen gegen VW-Fahrerin und Polizisten

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.500 Euro. Außerdem wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Im Fokus stehen dabei sowohl die 43-jährige VW-Fahrerin als auch der Fahrer des Streifenwagens. Schmieder: „Unter anderem wird beleuchtet, ob ein mögliches Fehlverhalten des Polizisten zum Unfall führte.“ 2022 war die Polizeidirektion Hannover landesweit mit mindestens 192 Zusammenstößen Spitzenreiter bei Streifenwagen-Kollisionen.