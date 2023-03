﻿Großer Verkehrsstreik am 27. März: Das könnte auf Hannover zukommen

Noch gibt es keine Bestätigung, aber Anzeichen dafür: Am ersten Tag der niedersächsischen Osterferien könnten bundesweit Nah- und Fernverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft gemeinsam bestreikt werden. Die Auswirkungen auch in Hannover wären massiv.

Hannover. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi könnten im laufenden Tarifstreit den Verkehr in Deutschland am 27. März großflächig lahmlegen. Betroffen wären dann Fern- und Regionalverkehr der Bahn, der öffentliche Nahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft. Noch halten sich die Gewerkschaften mit der Sprachregelung „wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“ bedeckt, schließen ein derartiges Vorgehen aber auch nicht aus. Die Auswirkungen auch in Hannover wären am ersten Tag der diesjährigen niedersächsischen Osterferien massiv.

Wie ist die Ausgangslage?

Generalstreiks sind in Deutschland verboten, Solidaritätsstreiks nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Aktuell befinden sich aber Verdi und die EVG parallel in Tarifverhandlungen, könnten also ihr Vorgehen koordinieren und jeweils für den 27. März ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufrufen. Diese besetzen Schlüsselpositionen im Verkehrswesen.

Wie ist der Stand im Tarifstreit?

In beiden Fällen aktuell festgefahren. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber bieten 5 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde steht am 27. März an – also am möglichen Streiktag. Die EVG hat am Mittwoch ein Angebot der Bahn als nicht verhandlungsfähig abgelehnt. Beide Seiten wollen sich erst in sechs Wochen wieder an den Tisch sitzen. Was bis dahin passiert, bleibt vorerst Geheimnis. „Vor dem 23. März werden wir nichts konkretes dazu sagen, wie es weiter geht“, sagt EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Unterdessen trifft die Bahn bereits Vorkehrungen für den Ernstfall. „Es sollte nicht verwundern, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wenn wir so etwas aus verschiedenen Quellen hören“, erklärte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch.

Was passiert bei Üstra und Regiobus?

Das kennen die Fahrgäste schon von den Warnstreiks der vergangenen Tage. Bei der Üstra blieben Bahnen und Busse im Depot. Für die Beschäftigten der Regiobus gilt ein anderer Tarifvertrag, sie versehen ihren Dienst. Auf einigen Regiobus-Linien fährt allerdings eine Üstra-Tochter, was im Zweifelsfall wieder Ausfälle unter anderem bei den stark frequentierten Sprinterlinien nach sich zöge.

Und wie ist das bei den S-Bahnen und Regionalzügen?

Die konnten bisher auch an den Tagen fahren, als im Nahverkehr nichts ging. Bei einem Verkehrsstreik am 27. März wäre das nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Auswirkungen kann die EVG steuern. Wenn sie massiv Mitarbeiter in den Stellwerken in einen Ausstand einbezieht, würde das den Zugverkehr zum Erliegen bringen. Im Großraum Hannover hätten dann etwa Pendler fast keine Möglichkeit mehr, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Fahren Fernverkehrszüge?

Wenn die Bahn sagt, sie bereitet sich vor, geht es in der Regel um Notfallfahrpläne. Es gilt dasselbe wie im Regional- und S-Bahn-Verkehr: Was fährt oder nicht, hängt von detaillierten Streikmaßnahmen der EVG ab. Wer infolge eines Streiks nicht reisen kann, hat unterschiedliche Möglichkeiten. Tickets sind flexibel einsetzbar, die Zugbindung entfällt. Wer gar nicht reisen kann, hat Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises.

Auf was müssten sich Fluggäste in Langenhagen einstellen?

Beim vergangenen Streik am 13. März konnten in Langenhagen keine Passagierflugzeuge starten oder landen, weil unter anderem das Bodenpersonal die Arbeit niederlegte. Das könnte am 27. März wieder passieren – mit ungleich größeren Auswirkungen wegen der Osterferien. „Wir haben an normalen Tagen im Schnitt rund 8000 Passagiere. Am Sonnabend, Sonntag und Montag zu Ferienbeginn sind es täglich rund 15.000“, sagt Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Die meisten wollen in die klassischen Urlaubsziele Spanien, Türkei und Griechenland. Bei einem Streik sind die Fluggesellschaften verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ersatztransport zu organisieren – was schwierig werden dürfte, wenn Verdi bundesweit ernst macht. Reisende können aber auch selbst kostenlos bei ihrer Airline umbuchen oder komplett stornieren. Das ist online möglich, zum Beispiel über die Buchungsseite der Fluggesellschaft.

Was steht auf den Autobahnen an?

Direkte Auswirkungen auf den rollenden Verkehr gibt es nicht. Die Autobahngesellschaft ist aber für den Betriebsdienst zuständig. Der umfasst unter anderem Kontrolle und Wartung der Autobahnen, die Beseitigung von Unfallschäden an den Einrichtungen wie etwa Leitplanken und die Reinigung von Rastplätzen.