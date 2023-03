﻿Streik: Am Mittwochmorgen ziehen Tausende Demonstranten durch Hannovers Innenstadt

Zum landesweiten Streik von Beschäftigten der Kommunen und des Bundes am Mittwoch organisiert die Gewerkschaft Verdi zwei Demonstrationen in Hannovers Innenstadt. Die Züge beginnen am Vormittag an der Goseriede und auf dem Schützenplatz.

