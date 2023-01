﻿Streik bei der Deutschen Post betrifft auch das Briefzentrum Pattensen und das Paketzentrum Hannover-Anderten

Von den bundesweiten Streikaufrufen bei der Deutschen Post sind auch das Briefzentrum Pattensen und das Paketzentrum in Hannover-Anderten betroffen. Damit dürften nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Freitag sowohl die Brief- als auch die Paketzustellung in der Region Hannover lahmgelegt werden.

Hannover. Nach dem vorläufigen Scheitern der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Von 21 Uhr sollen unter anderem die rund 700 Mitarbeiter im Briefzentrum Pattensen und die 600 Beschäftigten im Paketzentrum Anderten die Arbeit niederlegen. Damit dürfte die Zustellung im gesamten Raum Hannover am Freitag sowohl für Pakete als auch für Briefe eingeschränkt sein. Am Freitagvormittag sollen die Arbeitsniederlegungen dann vorerst beendet werden.

Zweite Verhandlungsrunde gescheitert

In der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 160 000 Tarifbeschäftigten hatte es in Köln am Donnerstag keine Fortschritte gegeben. „Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Thomas Warner, Fachbereichsleiter Postdienste beim Landesverband Niedersachsen-Bremen, verwies auf die Milliardengewinne des Unternehmens. „Davon dürfen nicht nur Aktionäre profitieren“, erklärte er.

Verdi fordert 15 Prozent mehr Gehalt

Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, betonte Kocsis.

Mit den Warnstreiks will Verdi Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar aufbauen. In Niedersachsen und Bremen sind außer in Hannover auch die Mitarbeiter der Briefzentren in Celle, Braunschweig, Göttingen, Bremen, Oldenburg und Osnabrück sowie diejenigen des Paketzentrums Bremen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.