﻿Streik bei Galeria: Jede vierte Stelle in Hannover fällt weg

Erst wurden die Häuser geschlossen, jetzt wird das Personal geschrumpft: Beim letzten verbliebenen Galeria-Standort in Hannover fällt nach Gewerkschaftsangaben etwa jede vierte Stelle weg. Einige Dutzend Beschäftigte sind deshalb an diesem Freitag und Sonnabend in den Streik gegangen – es geht auch um die Bezahlung.

Hannover. Aufgeladene Stimmung am Freitag vor dem Haupteingang von Galeria Kaufhof-Karstadt am Hauptbahnhof: Mehrere Dutzend Beschäftigte sind in den Streik getreten. Sie fordern, dass das Management den neuerlichen Personalabbau zurücknimmt. „Jede vierte Stelle fällt in diesem Haus zum Sommer weg“, sagt die Betriebsratsvorsitzende.

Galeria Hannover: Beschäftigte im Streik

Die einst so prominenten Kaufhausmarken befinden sich seit Jahren im Krisenmodus. In Hannover sind alle Häuser bis auf das letzte verbliebene geschlossen, das Personal verzichtet seit Jahren auf Teile des Gehalts, zudem läuft aktuell eine weitere Kündigungs- und Personalabbauwelle. Das Unternehmen selbst bestätigt keine Zahlen. Dem Vernehmen nach waren zuletzt etwa 200 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit angestellt im Haus. Wenn jeder Vierte gehen muss, sind 50 Kündigungen ausgesprochen beziehungsweise Verträge nicht verlängert worden.

Die Streikenden fordern, den Personalabbau zurückzunehmen und alle endlich wieder nach Flächentarifvertrag zu bezahlen. Wer Vollzeit arbeite, verzichte derzeit auf etwa 5500 Euro im Jahr, sagt der stellvertretende Betriebsratschef: „Wir tun alles dafür, dass der Laden funktioniert, die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes – aber wir müssen auch unsere Auslagen bezahlen.“

Die Beschäftigten wollen auch am Sonnabend ihren Ausstand fortsetzen und auf ihre Situation hinweisen. Das Geschäft ist aber geöffnet.