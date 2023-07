In beiden Filialen in Hannover: Verdi ruft zum Warnstreik bei Ikea bis Ende der Woche auf

Hannover. Erneut hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Möbelhändlers Ikea zum Warnstreik ausgerufen – noch bis zum Ende der Woche. Betroffen sind beide Einrichtungshäuser in der Region Hannover, also Ikea in Großburgwedel und am Expo-Park. Für den Abschluss des Warnstreiks ist für Sonnabend, 15. Juli, eine gemeinsame Kundgebung vor der Filiale im Expo-Park geplant. Diese beginnt um 10.30 Uhr.

Die Märkte sind geöffnet, Kundinnen und Kunden müssten allerdings mit Einschränkungen im Betriebsablauf und längeren Wartezeiten rechnen, teilt Verdi weiter mit. „Die Beschäftigten sind wütend angesichts des Angebots der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel“, sagt Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci.

Warnstreik bei Ikea: Verdi fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde, was für eine „typische Verkäuferin im Einzelhandel“ eine Lohnsteigerung von mehr als 14 Prozent bedeutete. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. In der Branche sind rund 330.000 Beschäftigte in Niedersachsen tätig.

