Kostenfrei bis 19:56 Uhr lesen

Aktion der Dorfgemeinschaft

Holtenser feiern gemeinsam am 1. Mai

Viel los am 1. Mai: Der Verein Dorfgemeinschaft Holtensen richtet wieder eine Feier mit dem Aufstellen des Maibaumes von 11 Uhr an am Gemeinschaftshaus aus. Anschließend beginnt das 3. Holtenser Boule-Turnier. Und der Feuerwehrmusikzug Wennigsen spielt ein Platzkonzert im Pinkenburg-Biergarten.