﻿Regiobus in Hannover: Darum streiken Mittwoch die Mitarbeiter

Hannover. Am heutigen Mittwoch (26. April) wird Regiobus bestreikt. Von 3 Uhr an hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum ganztägigen Streik aufgerufen. Deshalb gibt es auch keinen Schülertransport mit Linienbussen, betroffene Schüler und deren Eltern müssen den Weg von zu Hause bis zur Schule und wieder zurück selbst organisieren. Alle Regiobusse bleiben in den Depots, lediglich sind auf einigen Strecken Subunternehmer unterwegs. Dennoch kann das Unternehmen heute keinen verlässlichen Fahrplan anbieten.

Zwar hatte es am vergangenen Wochenende bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst eine Einigung geben, darunter fallen zum Beispiel auch die Üstra in Hannover und die Müllabfuhr. Für die Beschäftigten bei Regiobus gilt allerdings der sogenannte Eisenbahntarifvertrag.

Relikt aus den 70er-Jahren

Dieser Tarifvertrag ist ein Relikt aus den 1970er-Jahren, berichtet Philipp Noll von Verdi. „Die Bezeichnung ist aus heutiger Sicht irreführend“, erläuter Noll. Denn eigentlich fallen in erster Linie Busbetriebe unter diesen Tarifvertrag. Regiobus ist mit seinen mehr als 750 Beschäftigten bundesweit der zweitgrößte Betrieb, für den der Vertrag gilt.

Der Streik hat auch nichts mit dem Streik bei der Bahn am vergangenen Freitag zu tun. Dort geht es um einen neuen Tarifvertrag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Arbeitgeber sollen besseres Angebot vorlegen

Mit dem aktuellen Streikaufruf, unter anderem bei Regiobus, will Verdi erreichen, dass die Arbeitgeber zur zweiten Verhandlungsrunde, die für kommenden Freitag angesetzt ist, ein verbessertes Angebot vorlegen. Denn bisher wollen die Arbeitgeber erst in einem Jahr eine prozentuale Erhöhung zahlen.

Betroffen sind laut der Ankündigung neben der zentralen Verwaltung in der Georgstraße die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf. Die Belegschaften wollen sich demnach zu Versammlungen treffen. Auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind Aktionen geplant.

Sollten die Verhandlungen am Freitag kein Ergebnis bringen, ist noch unklar, wie es weitergeht, sagt Noll. „Wir haben keine Pläne in der Schublade“, betont er. Wenn es keine Einigung gibt, könnte es also weitere Warnstreiks geben. Es sei nicht unbedingt üblich, sich bereits in der zweiten Verhandlungsrunde zu einigen. Aber es könne durchaus sein, dass schon am Freitag ein neuer Tarifvertrag herauskommt.

Unternehmen rät zum Umplanen

Regiobus selbst geht davon aus, dass es von Betriebsbeginn um 3 Uhr morgens bis Betriebsschluss in der Nacht zu Donnerstag zu Ausfällen im Betrieb kommt. Das Unternehmen rät deshalb dazu, „auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und entsprechend umzuplanen“.

Die S-Bahnen, Regionalzüge, Üstra-Busse und -Stadtbahnen sowie das On-Demand-System Sprinti sind vom Streik nicht betroffen und fahren wie gewohnt.

Üstra-Sprecher Heiko Rehberg: „Bei uns fahren alle Busse und Bahnen. Inwieweit die Menschen uns wegen des Streiks verstärkt nutzen, werden wir im Verlauf des Tages merken.“