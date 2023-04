Regiobus streikt: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Alle Räder stehen still, wenn es die Gewerkschaft will: Verdi-Warnstreik am Mittwochmorgen bei Regiobus. Die Folge: Der öffentliche Nahverkehr mit Bussen im Umland von Hannover fällt aus. Nur S-Bahnen, die Deutsche Bahn und die Üstra fahren. Hatte das auch Folgen für den Berufsverkehr? Hier unser Überblick:

So war die Lage auf den Straßen (Stand 9.30 Uhr)

– Den täglichen Stau gab es rund um den Pferdeturm. Die Fahrzeuge stauten sich an der Abfahrt bis auf den südlichen Messeschnellweg. Der Rückstau reichte zeitweise fast bis Mittelfeld. Ursache: Linksabbieger am Pferdeturm, die nicht über die Kreuzung kamen. Und die neue Baustelle zwischen Seelhorst und Mittelfeld. Dort ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt.

– Auf der A2 stauten sich die Autos zwischen Bad Nenndorf und Hannover-Herrenhausen auf einer Länge von 4 Kilometern vor einer Baustelle. Zeitverlust fast 30 Minuten.

– In Richtung Hannover gab es auf der A2 ebenfalls Stau: zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Hämelerwald standen die Autos auf einer Länge von 5 Kilometern.

– Stau gab es auch auf der B6 zwischen Berenbostel und der Klappenburgbrücke. Autofahrende mussten dort mindestens 10 Minuten mehr einplanen.

– Mindestens 15 Minuten Zeitverlust in beiden Richtungen gab es an der Großbaustelle auf dem Südschnellweg in Höhe Hildesheimer Straße. Stau auch auf der Frankfurter Allee in Richtung Norden und an der Bückeburger Allee. Achtung: Der Südschnellweg wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wegen Baumaßnahmen gesperrt.

– Eine Gefahrenstelle gab es auf der A2: Zwischen Garbsen und Herrenhausen in Fahrtrichtung Berlin lagen Gegenstände auf der Fahrbahn. Deshalb Stau und 16 Minuten Zeitverlust.

Regiobus hat Verkehr komplett eingestellt

Regiobus hatte am Mittwoch wegen des Warnstreiks den Busverkehr eingestellt. Sprecher Tolga Otkun: „Wir haben den Betrieb quasi geschlossen. Alle Busse bleiben in den Depots.“ Lediglich die Subunternehmer von Regiobus beteiligten sich nicht am Streik und sind unterwegs. Dennoch war kein verlässlicher Fahrplan möglich, weil viele Strecken von Regiobus und den Subunternehmern gemeinsam bedient werden. Darunter litten vor allem die Schulkinder.

Betroffen waren laut der Ankündigung neben der zentralen Verwaltung in der Georgstraße die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf. Die Belegschaften wollten sich demnach zu Versammlungen treffen. Auch in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen waren Aktionen geplant.

Lediglich die Üstra, die S-Bahnen und die Deutsche Bahn fuhren am Mittwoch nach Fahrplan. Üstra-Sprecher Heiko Rehberg sagte am Mittwochmorgen: „Bei uns fahren alle Busse und Bahnen. Inwieweit die Menschen uns wegen des Streiks verstärkt nutzen, werden wir im Verlauf des Tages merken.“