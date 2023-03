﻿Streik bei Üstra, KRH und Aha: Bis zu 6000 Menschen bei Verdi-Demos in Hannover

Üstra, Krankenhäuser, Müllabfuhr: Die Gewerkschaft Verdi ruft für diese Woche in Hannover zu zahlreichen Warnstreiks auf. Am Dienstag und Mittwoch ziehen zudem mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Demos durch die Stadt. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten.

Bis zu 6000 Protestierende: Verdi plant allein am Dienstag vier größere und kleinere Demomärsche in Hannover.

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi hat in Hannover zur großen Streik-Woche aufgerufen. Bereits am Montag wurde am Flughafen die Arbeit niedergelegt, Dutzende Flüge fielen aus. Am Dienstag, 14. März, trifft es nun auch die Üstra, städtische Einrichtungen wie Kitas, das KRH Klinikum Region Hannover sowie den Entsorger Aha. Außerdem ziehen am Vormittag und Mittwoch mehrere Kundgebungen durch die Innenstadt. Vor allem auf dem Cityring dürfte es voll werden.

Verdi plant am Dienstag eine große Kundgebung, die von der Goseriede über den Klagesmarkt, Königsworther Platz und das Leibnizufer zum Trammplatz führen wird. Los geht es um 9.30 Uhr, unterwegs sammeln die Streikenden immer wieder neue Unterstützer ein. So bricht eine sogenannte Zubringerdemo um 9.50 Uhr am Nordstadtkrankenhaus auf und will um 10.30 Uhr an der Christuskirche in der größeren Verdi-Kundgebung aufgehen.

Polizei rechnet mit 6000 Menschen beim Verdi-Streik

Das Gleiche planen die Üstra-Beschäftigten, die gegen 9.45 Uhr an der Glocksee starten und kurze Zeit später von der Hauptdemo am Königsworther Platz in Empfang genommen werden. Der letzte Unterstützungszug stößt am Friederikenplatz dazu, er bricht ebenfalls um 10.30 Uhr am Siloah-Krankenhaus via Lavesallee auf. Das Motto des gesamten Streiktags lautet „Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch“. Die Polizei rechnet mit etwa 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Ende ist für 12.30 Uhr geplant.

Es ist der bislang größte Streikaufruf in Hannover während der aktuellen Tarifauseinandersetzung. Die Üstra steht am Dienstag komplett still. Außerdem sind 43 städtische Kitas allein in der Landeshauptstadt betroffen. An allen KRH-Standorten legen die Beschäftigen ihre Arbeit am Dienstag und Mittwoch nieder, bei Aha sogar bis einschließlich Donnerstag. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Angestellten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet fünf Prozent.

Großer Verdi-Zug am Mittwoch durch Hannover

Abgesehen von den Verdi-Demos am Dienstag soll es am Mittwoch einen großen Marsch geben. Dieser startet um 9.45 Uhr erneut am Siloah-Krankenhaus und macht für eine Zwischenkundgebung am Landtag Station. Danach geht es weiter Richtung Goseriedeplatz. Dort sind die Abschlussreden ab 11 Uhr vorgesehen. Auch an dem Tag bewegt sich die Zahl der Teilnehmenden laut Verdi im vierstelligen Bereich.