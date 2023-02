﻿Ausfälle bei Müllabfuhr, Nahverkehr, Kitas, Krankenhäusern: Verdi ruft zum Warnstreik in Hannover auf

Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter in der Region Hannover zum Warnstreik auf. Erhebliche Einschränkungen bei der Müllabfuhr, in der Kita-Betreuung, im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäuser und Ämtern sind die Folge. Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter in der Region Hannover zum Warnstreik auf. Erhebliche Einschränkungen bei der Müllabfuhr, in der Kita-Betreuung, im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäuser und Ämtern sind die Folge. Die Stimmung unter den Beschäftigten sei kämpferisch, heißt es aus dem städtischen Personalrat. Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter in der Region Hannover zum Warnstreik auf. Erhebliche Einschränkungen bei der Müllabfuhr, in der Kita-Betreuung, im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäuser und Ämtern sind die Folge. Die Stimmung unter den Beschäftigten sei kämpferisch, heißt es aus dem städtischen Personalrat.

