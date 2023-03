﻿Streik beim KRH und Aha: Tausende am Mittwoch bei Verdi-Demo in Hannover

Bis zu 6000 Protestierende: Verdi plant allein am Dienstag vier größere und kleinere Demomärsche in Hannover.

Krankenhäuser, Müllabfuhr: Die Streiktage der Gewerkschaft Verdi in Hannover gehen weiter. Auch am Mittwoch wird es deshalb einen Protestmarsch geben, dieses Mal aber mit Beschäftigten des KRH Klinikum Region Hannover und des Entsorgers Aha. In der City werden Verkehrsbehinderungen erwartet.

