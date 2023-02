Noch nicht zu Ende: Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist ergebnislos zu Ende gegangen. Am Dienstag hat der Beamtenbund dbb deshalb zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Eventuell kommt es am Freitag in der Region Hannover zu weiteren Arbeitsniederlegungen.

In dieser Woche muss wieder mit Warnstreiks gerechnet werden. Der Beamtenbund hat einen eintägigen Streik am Dienstag mit Kundgebung vor dem Hauptbahnhof Hannover angekündigt. Und: Nach Informationen dieser Zeitung könnten Busse und Bahnen am Freitag, 3.März, wieder in ihren Depots bleiben.

