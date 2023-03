﻿Streik am Montag weitet sich aus: Auch S-Bahnen sind betroffen

Üstra-Streik am Montag in Hannover – so kommen Sie trotzdem ans Ziel

Die Üstra in Hannover wird am Montag, 27. März, erneut bestreikt. Deshalb fahren alle Busse und Stadtbahnen nicht. Außerdem trifft es dieses Mal auch die S-Bahn und den Zugverkehr. Aber als Alternative stehen Roller, Leihräder und auch Taxidienste bereit. Was sie kosten, was sie können, wie es geht.