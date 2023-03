﻿Onay macht Vorschläge für Tarifverhandlungen: Gehaltszulagen in Großstädten, 9-Euro-Ticket für alle Beschäftigten

Will mehr Spielräume bei der Bezahlung von Kommunalbeschäftigten in Großstädten: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Hannover. Ein Jobticket für 9 Euro im Monat, Gehaltszulagen für Beschäftigte in Ballungsräumen – im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes legt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eigene Vorschläge auf den Tisch. Er appelliert an Gewerkschaften und Arbeitgeberverband, die besonderen Bedingungen in Großstädten zu beachten. „Wir brauchen weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten im künftigen Tarifvertrag mit Regelungen zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften und zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten in den Kommunen“, fordert Onay.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tarifliche Zulage für Beschäftigte in Großstädten?

Der hannoversche OB wünscht sich daher, dass die Tarifpartner eine Zulage für Beschäftigte in Ballungsräumen berücksichtigen. Die Lebenshaltungskosten in Großstädten seien nun einmal deutlich höher als in ländlichen Räumen. Als Arbeitgeberin müsse eine Stadtverwaltung konkurrenzfähig bleiben, sagt Onay.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

9-Euro-Jobticket im öffentlichen Dienst

Zudem schlägt Onay vor, den Beschäftigten im neuen Tarifvertag ein günstiges Mobilitätsangebot zu unterbreiten. „Wir sollten das 49-Euro-Ticket weiterdenken und daraus ein attraktives Jobticket entwickeln“, sagt er. Die Stadt Hannover favorisiere ein stark reduziertes Jobticket-Modell mit einem geringen Eigenanteil der Beschäftigten analog zum 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer, sagt Onay.

Der OB regt an, auch „weiche Faktoren“ zu stärken. „So muss es möglich sein, die Beschäftigten durch Gesundheitsprävention noch stärker als bisher zu fördern und damit Wettbewerbsnachteilen gegenüber der freien Wirtschaft entgegenzuwirken“, findet Onay.

Stillstand: Am Freitag streiken erneut Üstra-Mitarbeiter. © Quelle: Tobias Woelki

Stadt leidet unter Fachkräftemangel

Hintergrund für die Initiative des OB ist der Fachkräftemangel, unter dem auch die Stadt Hannover leidet. Fast 700 Stellen sind unbesetzt. Mit einer neuen Strategie zur Personalgewinnung versucht die Stadt, dem entgegenzuwirken. So sollen unter anderem die Chancen für Quereinsteiger ohne Verwaltungsausbildung erhöht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Tarifverhandlungen liegen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter derzeit weit auseinander. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die Arbeitgeber bieten an, fünf Prozent mehr Gehalt zu zahlen sowie einen Inflationsausgleich von 2500 Euro. Beide Seiten halten das Angebot der jeweils anderen für nicht akzeptabel. Am Freitag findet in Hannover ein weiterer Warnstreik statt. Üstra-Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder, Stadtbahnen und viele Busse stehen still. Ende März folgt die dritte Verhandlungsrunde.