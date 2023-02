Bei Instagram schlägt er sich gerne auf die Seite von Frauen, fürs Leben hat er aber noch keine gefunden: Deshalb sucht Amir Hosseiny am 1. März in der Datingshow „Date my Mom“ (TLC, 20.15 Uhr) nach einer Partnerin. Uns hat der Hannoveraner erzählt, wie diese sein soll, was er an seiner Mutter schätzt und warum er das Regime in seinem Heimatland Iran verachtet.