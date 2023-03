﻿Streik der Pflegekräfte: Deshalb geht Sebastian Sachse auf die Straße

Die Angestellten von Hannovers Kliniken sind unzufrieden. Am Mittwoch streiken sie am zweiten Tag in Folge für mehr Wertschätzung und mehr Gehalt. Der Pfleger Sebastian Sachse erklärt warum.

Hannover. Tausende städtische Angestellte haben am Dienstag in Hannover gestreikt und waren gemeinsam auf der Straße. Unter ihnen waren auch viele Krankenpflegerinnen und -pfleger, die in Hannovers Kliniken arbeiten. Für sie geht der Streik am Mittwoch weiter. Sebastian Sachse ist Pfleger im Klinikum Siloah und erklärt, warum er streikt.

Herr Sachse, warum streiken Sie?

Wir wollen die Pflege wieder so, wie sie vor ein paar Jahrzehnten war: respektiert, qualitativ hochwertig und attraktiv. Wir haben nur noch sehr wenige Auszubildende. Die Akademie hat ausstehende Ausbildungsplätze im dreistelligen Bereich. Die sind nicht besetzt, obwohl große Werbekampagnen gestartet wurden. Die Entwicklungsmöglichkeiten nach der Ausbildung sind nicht attraktiv und, gemessen an der anspruchsvollen Ausbildung, nicht angemessen vergütet. Diesen Fachkräftemangel merken wir in unserer täglichen Arbeit. Es geht nur darum, Prozesse so schnell wie möglich abzuarbeiten. Die angemessene Pflege, wie man sie gelernt hat, wird schon lange nicht mehr auf Stationen angewandt.Wegen der Arbeitsverdichtung werden Tätigkeiten nur noch im Akkord ausgeführt. Das ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Und das ist der Grund, warum wir streiken.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, um die Situation in der Pflege zu beschreiben?

Ich merke immer wieder, dass die Patienten unzureichend aufgeklärt werden. Es ist kaum Zeit für ordentliche Pflegegespräche. Patienten kommen schnell, Patienten sollen schnell wieder entlassen werden. Eine Menge an Arbeit, die auf wenige Personen verteilt wird. Das Siloah gibt sich Mühe, sehr gute Arbeit zu machen – vor allem die Mitarbeiter. Aber die Probleme bleiben. Das können Verbandswechsel sein, die ausbleiben, verunreinigte Betten, die nicht täglich bezogen werden können, oder Patienten, die nicht adäquat versorgt werden können. Auch Prophylaxen, eine vorsorgliche Pflegetätigkeit, werden kaum noch angewandt. Stattdessen schreibt man nur noch auf, was Ärzte sagen und verabreicht entsprechende Medikamente. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die den Prozess insgesamt sehr schleppend machen und die Pflege am Patienten verschlechtern.

Was sind Ihre, beziehungsweise Eure Forderungen an die Arbeitgeber, um diesen Zustand zu verbessern?

Wie mittlerweile allgemein bekannt: 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro mehr. Um die Attraktivität des Berufs zu erhöhen und gerade untere Besoldungsgruppen im Krankenhaus gut zu bezahlen. Wir wollen auch, dass Auszubildende eine Übernahme garantiert bekommen. Über die allgemeinen Forderungen hinaus wäre es wünschenswert, dass man der Pflege mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, sich selbstständig zu verbessern, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln. Von den Arbeitgebern fordern wir, dass sie mehr Druck auf die Politik ausüben, um dort ein Umdenken im DRG-System zu bewirken. Diese 500 Euro mehr, das ist eine faire Bezahlung, das ist Gleichberechtigung und das ist respektvoller Umgang mit den Patienten.

Zur Person Sebastian Sachse ist seit zehn Jahren Gesundheits- und Krankenpfleger im Klinikum Siloah. Der 31-Jährige aus Hannover hat 2010 seine Ausbildung begonnen und danach in der stationären Pflege gearbeitet. Seit fünf Jahren ist er in der Endoskopie und konnte dort eine zweijährige Fachweiterbildung absolvieren.

Werfen wir einmal einen Blick auf das Angebot der Arbeitgeber. Sie wollen, dass ein Krankenhaus den Angestellten den Lohn um sechs Prozent kürzen darf, wenn es rote Zahlen schreibt. Anstatt 10,5 Prozent mehr, sechs Prozent weniger. Was sagen Sie dazu?

Das gab es schon einmal vor ein paar Jahren. Das sind ein paar Prozente Lohnabzug, die der Arbeitgeber einbehält, um das Haus wirtschaftlich wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Meiner Erfahrung nach gibt es viele Krankenhäuser, die wirtschaftlich sehr schlecht dastehen. Sie alle könnten von diesem Vertrag Gebrauch machen und Gehälter einbehalten. Besonders für die Pflege mit starkem Fachkräftemangel und einer unterdurchschnittlich bezahlten Ausbildung ist dieser Ansatz völlig realitätsfremd. Damit würde man bewirken, dass noch mehr Menschen aus dem Beruf aussteigen. Es ist nicht zeitgemäß, einem solch ausgebeuteten Berufszweigen noch Gehälter zu kürzen. Das ist ungerecht gegenüber allen Mitarbeitern, die sich täglich daran beteiligen, das System aufrecht zu halten.

Es geht für Sie um Wertschätzung, um Respekt. Daher die Frage: Wie fühlen Sie sich behandelt?

Manchmal fühle ich mich von der Gesellschaft nicht wahrgenommen. Wir können nicht das Prestige erreichen, das Menschen mit einer anderen Ausbildung haben. Wir können eine Fachweiterbildung machen, also im Prinzip einen Meistertitel erlangen, aber bekommen von der Gesellschaft nicht die gleiche Anerkennung wie im Handwerk. Es reicht zu sagen, dass die Pflege ein tolles und interessantes Berufsfeld ist und der Beruf angemessen entlohnt werden sollte. Im Prinzip ist es wie bei Don Quijote gegen die Windmühlen. Die Pflege nimmt dabei die Postion von Don Quijote ein, der gegen die Windmühlen der Gesundheitsökonomie ankämpft. Und deshalb brauchen wir Unterstützung von Verdi und der Gesellschaft, so wie am Dienstag die Unterstützung von 8500 Don Quijotes.