﻿Streik im öffentlichen Dienst: Fast 10.000 Demonstranten aus ganz Niedersachsen versammeln sich in Hannover

Und wieder Streik: Am Mittwoch stehen erneut Busse und Stadtbahnen still, bleibt der Müll liegen und Bäder geschlossen. Fast 10.000 Streikende aus allen Landesteilen versammeln sich zu einem Demozug durch Hannovers City. Und Verdi-Bundeschef Frank Werneke droht mit neuen Streiks, falls es in der letzten Verhandlungsrunde kein Ergebnis gibt.

