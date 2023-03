﻿Streik in Hannover: So geht es bei der Üstra, bei der Bahn und beim Müll weiter

Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen ist die Befürchtung vor weiteren Streiks von Verdi und EVG in Hannover groß. Aber erst einmal gibt es eine kurze Atempause.

Hannover. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert, aber zunächst wird es keine Streiks geben. Nach Ostern steigt dann wieder die Streikgefahr bei Bussen und Bahnen, in den Kitas, in den kommunalen Kliniken, bei der Müllabfuhr und im Flugverkehr. Allerdings sind inzwischen viele Menschen von den Streiks im öffentlichen Dienst genervt, nicht nur wegen des Ausfalls von Bussen und Bahnen und Flugzeugen. In vielen Stadtteilen stapelt sich der Müll, geplante Operationen mussten in den vergangenen Wochen immer wieder verschoben werden. Kitas schlossen tageweise. Im Tarifstreit haben jetzt die Schlichter das Wort.