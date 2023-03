﻿Streik in Hannover: So geht es bei der Üstra, bei der Bahn und beim Müll weiter

Hannover. Am Montag hatte der gemeinsame Streik von Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG den öffentlichen Verkehr in Hannover und in ganz Deutschland nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Am Dienstag lief der Verkehr wieder normal. Dennoch sind inzwischen viele Menschen von den Streiks im öffentlichen Dienst genervt, nicht nur wegen des Ausfalls von Bussen und Bahnen und Flugzeugen. In vielen Stadtteilen stapelt sich der Müll, geplante Operationen mussten den vergangenen Wochen immer wieder verschoben werden. Kitas schlossen tageweise. Grund für die Warnstreiks ist die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Die geht weiter. Wird also bald wieder gestreikt?

Dritte Verhandlungsrunde gestartet

Die gute Nachricht zuerst: Die nächsten Tage ist erst einmal nicht mit weiteren Arbeitsniederlegungen beim Verkehr, der Müllabfuhr, in den Kliniken oder in den Kitas zu rechnen, heißt es bei Verdi. Und die EVG hat angekündigt, den Osterreiseverkehr bei der Deutschen Bahn nicht zu bestreiken.

Am Montag hat in Potsdam die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen begonnen. Angesetzt sind die Gespräche bis Mittwoch, eine Verlängerung bis Donnerstag ist möglich.

Fragt Verdi die Basis?

„Wie es dann weiter geht, ist ganz schwer vorherzusagen“, sagt Verdi-Landessprecher Tobias Morchner. Das wäre nicht unbedingt eine Urabstimmung, meint der Sprecher. Offenbar wird bei Verdi auch darüber nachgedacht, die Basis zu fragen, wie es im Tarifstreit mit dem Bund und den Kommunen weitergehen soll. Allerdings ist auch eine Urabstimmung über einen dann längeren Streik möglich, falls die Verhandlungen scheitern. Zumindest hatte der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke damit bereits vor einigen Wochen gedroht.

In Hannover dürften die Auswirkungen der Warnstreiks der vergangenen Wochen in einigen Straßen auch noch über die Osterfeiertage sichtbar sein. Zwar hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha angekündigt, durch den Streik entstandene wilde Müllplätze aufzuräumen. Allerdings nur dort, wo auch reguläre Abfuhrtermine fällig sind. In anderen Bereichen bleibt der Müll erst einmal liegen. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern vor dem Hintergrund der hohen Inflation 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Seit Wochen versuchen sie, mit massiven Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber zu machen.